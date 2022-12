Dernières mises à jour de la guerre russo-ukrainienne : plus de drones abattus à Kyiv

La vidéo de première ligne fait du combat ukrainien l’un des plus regardés de l’histoire. La guerre d’Ukraine est l’une des plus documentées visuellement de l’histoire. L’accès généralisé aux téléphones portables et à Internet signifie que pratiquement tout le monde peut avoir un regard sans fard sur la guerre du point de vue des habitants et des combattants, écrit Leila Barghouty. Et des soldats, des civils, des travailleurs humanitaires et d’autres témoins ont posté des images de combats et de destructions en temps réel.