Dernières mises à jour de la guerre russo-ukrainienne : libération du vétéran de la marine américaine Taylor Dudley ; Des civils de Soledar pris au piège

Il a déclaré que les forces ukrainiennes ne pouvaient pas évacuer les civils au milieu des violents combats. La bataille pour la ville – à une courte distance de Bakhmut – s’est intensifiée ces derniers jours alors que les soldats russes et les mercenaires du groupe Wagner tentent d’y encercler les unités ukrainiennes.

Voici les dernières nouvelles sur la guerre et ses effets d’entraînement à travers le monde.

Le nouveau commandant russe reflète le plan de Poutine pour pousser à la victoire en Ukraine : Avec la nomination du général Valery Gerasimov, l’officier militaire le plus haut gradé de Russie, en tant que commandant opérationnel direct de la guerre troublée en Ukraine, Poutine a doublé sa conviction que les objectifs de l’invasion peuvent être atteints sans un nouveau leadership – et se tourne maintenant vers un confident de confiance qui exécutera ses ordres sans poser de questions.

Gerasimov, 67 ans, général de l’armée et vice-ministre de la Défense, a été chef d’état-major général pendant plus d’une décennie et est un initié du Kremlin qui a joué un rôle clé dans la planification de la guerre, rapporte Francesca Ebel du Post. En tant que chef des forces conjointes en Ukraine, il remplace le général Sergei Surovikin, qui, en trois mois à la tête de l’effort de guerre, a été crédité de la stabilisation des positions de la Russie après que l’Ukraine a repris de vastes étendues de territoire.