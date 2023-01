Dernières mises à jour de la guerre russo-ukrainienne: la brigade ukrainienne de Soledar dit qu’elle tient le coup

La 46e brigade d’assaut aérien d’Ukraine a déclaré dans une mise à jour de Telegram que la ville était encerclée mais que les troupes tenaient le coup. Prendre le contrôle de Soledar serait une rare victoire récente pour la Russie et lui fournirait une porte d’entrée vers Bakhmut à proximité, qui est devenu un champ de bataille clé ces dernières semaines.

La Russie et l’Ukraine se disputaient le contrôle de la ville minière de sel de l’est de Soledar, le Kremlin affirmant s’en être emparé après une bataille sanglante alors même que le président ukrainien Volodymyr Zelensky affirmait que ses forces continuaient à se battre.

Voici les dernières nouvelles sur la guerre et ses effets d’entraînement à travers le monde.

L’Ukraine a libéré la ville de Kherson. Maintenant, la Russie le détruit : Avec Kherson de retour sous contrôle ukrainien après neuf mois d’occupation russe, les habitants de la ville portuaire située sur la mer Noire sont confrontés à une nouvelle et douloureuse réalité : si la Russie ne peut plus avoir la ville, elle semble déterminée à la détruire. Les forces russes ont frappé des installations médicales à Kherson au moins cinq fois depuis début décembre, rapportent Siobhán O’Grady et Anastacia Galouchka du Post.