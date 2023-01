Dernières mises à jour de la guerre Russie-Ukraine : Zelensky plaide pour des armes plus puissantes

Kyiv soutient depuis longtemps qu’elle a besoin d’armes fabriquées aux États-Unis pour frapper des cibles russes dans des endroits comme la Crimée – qui ont été utilisées pour lancer des attaques de missiles et de drones dans les villes ukrainiennes, avec un effet dévastateur. Washington a jusqu’à présent résisté aux appels de Kyiv, craignant que la fourniture à l’Ukraine d’une arme capable de frapper des cibles à l’intérieur de la Russie n’intensifie le conflit qui dure depuis près d’un an.

C’est le secrétaire d’État Antony Blinken qui a suggéré la solution de contournement possible, écrivent Karen DeYoung, Dan Lamothe et Loveday Morris. Et s’ils annonçaient un engagement à fournir des M1 – ce sur quoi Scholz insistait si l’Allemagne devait fournir ses propres chars de combat – mais à un moment donné dans le cadre des besoins à long terme de Kyiv ? Cela pourrait fournir à Scholz la couverture qu’il cherchait pour permettre aux Léopards de se déplacer immédiatement. En même temps, cela donnerait au Pentagone le temps de répondre aux préoccupations concernant la formation et la logistique.