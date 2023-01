Dernières mises à jour de la guerre Russie-Ukraine : les appels se multiplient pour les chars Leopard 2 pour Kyiv

L’Institute for the Study of War, un groupe de réflexion basé aux États-Unis, pris note des gains revendiqués par la Russie à Zaporizhzhia dans son dernier rapport, mais a déclaré que toute suggestion d’une capture territoriale majeure là-bas “fait probablement partie d’une opération d’information russe”. Cependant, il a noté que les forces russes faisaient probablement des gains supplémentaires autour de Bakhmut. L’armée ukrainienne a reconnu samedi dans une mise à jour de la situation que les offensives russes se poursuivaient dans les régions de Bakhmut et de Zaporizhzhia et qu’il y avait eu une augmentation des raids aériens.