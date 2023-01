Dernières mises à jour de la guerre Russie-Ukraine: les alliés de l’OTAN envisagent d’envoyer des chars

BERLIN – Le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a rencontré son homologue allemand nouvellement nommé pour des pourparlers qui ont pris une nouvelle urgence alors que Berlin impose des conditions à la livraison de chars et que les hauts responsables ukrainiens réitèrent leur appel en leur faveur. Le chancelier allemand Olaf Scholz a souligné lors d’un appel avec le président Biden que pour que l’Allemagne débloque un paquet de chars Leopard 2 pour l’Ukraine, Washington devrait également envoyer des chars, selon un responsable allemand et américain, qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat. pour discuter de la conversation privée. Plus tôt cette semaine, le Royaume-Uni est devenu le premier bailleur de fonds de l’Ukraine à s’engager à lui envoyer des chars.

L’administration Biden devrait annoncer un nouveau paquet militaire pour l’Ukraine d’une valeur d’environ 2,5 milliards de dollars qui devrait inclure des dizaines de véhicules blindés Bradley et Stryker, ont déclaré au Washington Post deux personnes proches de la décision. Le paquet comprendra également le réapprovisionnement en munitions pour les obusiers et l’artillerie à roquettes, ainsi que des véhicules plus résistants aux mines, ont indiqué les sources.

Les ministères ukrainiens des affaires étrangères et de la défense ont publié jeudi une déclaration décrivant les chars modernes comme l’un des pays “aux besoins les plus pressants et les plus urgents”.

On estime que 1 000 à 3 000 de ces combattants étrangers seraient actifs, la plupart servant dans trois bataillons de la Légion internationale, selon des analystes et des universitaires qui les surveillaient, qui ont souligné que les chiffres étaient des approximations approximatives. Mais les combattants étrangers attirent une attention démesurée en Occident, surtout lorsqu’ils sont tués ou capturés, et ils soulèvent un tas de questions juridiques, morales et politiques inconfortables pour l’Ukraine et pour les gouvernements d’origine des volontaires, rapporte Jeff Stein.