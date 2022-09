Dernières mises à jour de Bigg Boss 16 : Divya Agarwal laisse entendre qu’il ne fera pas l’émission de Salman Khan ; La danseuse folklorique Haryanvi Gori Nagori encordée par les fabricants

Bigg Boss 16 approche. Le spectacle de Salman Khan est l’un des plus attendus de l’année. À mesure que la date de la première approche, les spéculations autour des candidats confirmés augmentent également. La poignée officielle de la chaîne, Colors, a déjà confirmé Gautam Vig comme l’un des candidats. Il y avait d’immenses spéculations sur la question de savoir si Divya Agarwal serait sur Bigg Boss 16. Elle est la gagnante de Bigg Boss OTT. Tison complet, Divya Agarwal est considérée comme le matériau parfait pour le spectacle volatil de Salman Khan. Mais maintenant, elle a tweeté qu’elle ne faisait aucune émission de téléréalité. Regarde…

Je ne participe à aucune émission de téléréalité à venir pour l’instant, janta calme-toi ??? Divya Agarwal (@Divyakitweet) 24 septembre 2022

Ce genre de met de côté les spéculations qu’elle va sur l’émission de téléréalité. D’autre part, le nom confirmé selon la poignée Bigg Boss Tak est le danseur Haryanvi, Gori Nagori. Après Sapna Chaudhary dans Bigg Boss 11, c’est la deuxième fois qu’un artiste folk de l’Haryana fait son apparition.

RUPTURE! Le danseur populaire Haryanvi “Gori Nagori” participera à Bigg Boss 16. #BiggBoss_Takpic.twitter.com/fh4D2DadQ4“ #BiggBoss_Tak ? (@BiggBoss_Tak) 24 septembre 2022

Les co-stars de Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan de Salman Khan, Abdu Rozik et Just Sul, pourraient bien venir dans le premier épisode pour faire un acte spécial. Arjit Taneja et Adnan Shaikh ne sont pas dans la liste finale. Le premier avait dit à BollywoodLife qu’il ne faisait pas Bigg Boss 16. Selon certaines poignées Instagram, Surbhi Jyoti a été confirmé. Il y a aussi un suspense immense autour du jodi Udaariyaan d’Ankit Gupta et Priyanka Chahar Choudhary. La chaîne a beaucoup taquiné les fans avec la silhouette d’un couple. Buzz est que Hina Khan et Rashami Desai viendront en tant que personnes âgées dans la maison. Ils ont le même format que Bigg Boss 14. Les candidats tourneront pour la première le 30 septembre 2022.