Un maire de la banlieue parisienne a déclaré que sa maison avait été perquisitionnée et incendiée alors que sa femme et ses enfants dormaient à l’intérieur dans ce qu’il a appelé une « tentative d’assassinat » contre sa famille au milieu des troubles qui ont secoué la France après la fusillade mardi d’un adolescent par un officier de police.

Vincent Jeanbrun, maire de la banlieue sud de L’Hay-les-Roses, a déclaré que sa femme et l’un de leurs deux enfants, âgés de cinq et sept ans, avaient été blessés alors qu’ils fuyaient le bâtiment au petit matin.

Le responsable a déclaré dimanche dans un communiqué publié sur son compte Twitter: « Hier soir, un cap a été franchi dans l’horreur et l’ignominie. Ma maison a été attaquée et ma famille a été victime d’une tentative d’assassinat.

Jeanbrun, du parti conservateur Les Républicains, n’était pas chez lui mais à la mairie lors de l’incident. La mairie a été la cible d’attaques pendant plusieurs nuits depuis la fusillade et a été protégée par des barbelés et des barricades.

« A 1h30 du matin, alors que j’étais à la mairie comme les deux nuits précédentes, des gens ont perquisitionné mon domicile avant d’allumer un incendie pour incendier ma maison, où dormaient ma femme et mes deux jeunes enfants », a-t-il raconté.

« En essayant de les protéger et en fuyant les assaillants, ma femme et un de mes enfants ont été blessés. »

Il a ajouté : « Ma détermination à protéger et à servir la République est plus grande que jamais. Je ne vais pas me dérober. »