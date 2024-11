Dernières inspections de restaurants de Wichita Falls

Le district de santé publique du comté de Wichita Falls-Wichita surveille régulièrement le respect des restaurants et des établissements alimentaires pour vérifier leur conformité aux exigences de l’État en matière de sécurité alimentaire.

Des inspections fréquentes sont essentielles pour prévenir la propagation des maladies d’origine alimentaire par contamination et manipulation, stockage et assainissement inappropriés.

Les scores des établissements alimentaires de détail, des magasins d’alimentation, des unités de restauration mobiles et des établissements scolaires, de garderies et d’églises inspectés du 16 au 30 octobre sont indiqués ci-dessous.

Avertissement : Un jour donné, un établissement peut avoir moins ou plus d’infractions que celles constatées lors de son inspection la plus récente. Une inspection effectuée un jour donné peut ne pas être représentative des conditions générales à long terme de l’établissement. Quelques inspections de suivi plus récentes peuvent ne pas être incluses ici.

Résultats hebdomadaires de l’inspection des restaurants

Établissements alimentaires de détail

Des scores parfaits

Poussin-fil-A3704, chemin Call Field

Poussin-fil-A à MSU, 3410 Taft Blvd.

Country Club de Crooked Creek13975 Texas Highway 240, Electra

Healthy’s Downtown n ° 2900 huitième rue.

Salon JW Crazy Horse113 W. Bryan Ave., Electra

Tacos Casa3404, promenade Maplewood

Concession de piscine du Wichita Falls Country Club1701, boulevard Hamilton.

Scores élevés à modérés

1889 Gâteau & Café-Bar2510, promenade Mallard : 99

Relais routier des légendes3305, chemin d’accès Sheppard : 99

Planches sauvages809 Huitième rue : 99

Neige d’été II1704 neuvième rue : 99

Tacos Bueno4417, boulevard Kemp : 99

Concession de golf de Wichita Falls1701, boulevard Hamilton : 99

Bonjour beignets301 N. Wall St., Iowa Park : 98

Pizza Hut4311, boulevard Kemp : 98

Crème glacée et produits laitiers Braum’s1004 S, voie express de la rivière Rouge, Burkburnett : 97

Dandy Beignet3100, boulevard Kemp : 97

Drive-In Sonique4115, autoroute Jacksboro : 97

7-Infusion2730, promenade Sud-Ouest : 95

Wichita Falls Country Club1701, boulevard Hamilton : 95

WOW beignets1501, promenade du Midwest : 95

Snack-bar #378 d’Alsup601 Ouest, avenue Front, Electra : 93

Grill de poisson-chat1505, promenade Sud-Ouest : 92

Métro2314, promenade de l’Aéroport : 92

Des scores inférieurs et pourquoi

El Tapatia Cantina1028 Central E. Autoroute : 89

Commentaires de l’inspecteur :

El Tapatia Café & Cantina IV2210, promenade Sud-Ouest : 76

Commentaires de l’inspecteur :

Magasins d’alimentation

Des scores parfaits

Le guichet unique de Double D504, chemin Sheppard, Burkburnett

Zoom Zoom n°31301, avenue E. Scott.

Scores élevés à modérés

Épiceries Naturelles3910, chemin Lawrence : 99

Épicerie Bluebonnet 811, boulevard N. Martin Luther King : 98

Dollar général418 S. Avenue D, Burkburnett : 98

Y-Mart5001, promenade Sud-Ouest : 96

Allsups n ° 2378601 W. Front Ave., Electra : 95

R&W Food Mart2400, avenue Brook : 94

Écoles, garderies, églises et autres

Des scores parfaits

Zone 50+600, 11e rue.

Brookdale Midwest918, promenade Midwest.

Scores élevés à modérés

Assemblée baptiste de Chaparral3784, chemin Church Camp, Iowa Park : 99

Centre de santé Electra511 rue S. Bailey, Electra : 99

Vie assistée d’Ellison5100, boulevard Kell : 98

Château des enfants4236, chemin Burkburnett : 98

Tremplins dans le développement3001, avenue Carter : 98

Cuisines mobiles, food trucks

Scores élevés à modérés :

Pendjabi Dhabba: 99

Tacos et salsa, Don Chuy: 98

Los Dos Gordos: 97

Cet article a été initialement publié sur Wichita Falls Times Record News