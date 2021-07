Dernières informations sur Biles ; Ledecky court après l’or

Les États-Unis ont récolté mardi une poignée de médailles, comme en témoigne Lydia Jacoby, 17 ans, qui a remporté le 100 mètres brasse féminin.

Mercredi pourrait encore être un autre grand jour dans la piscine pour l’équipe des États-Unis, alors que Katie Ledecky tentera d’être la première femme à remporter l’or olympique au 1500 mètres nage libre alors que la course fait ses débuts olympiques féminins. Ledecky entre dans la course en tant que détenteur du record du monde avec un temps de 15:20.48.

Une autre première médaille d’or viendra en finale de basket-ball 3×3. L’équipe des États-Unis affrontera la France en demi-finale féminine, et une victoire les mettrait dans le match pour la médaille d’or plus tard dans la nuit.

En basket-ball masculin, l’équipe américaine de stars de la NBA cherchera à se remettre de sa défaite décevante en match d’ouverture contre la France lorsqu’elle affrontera l’Iran.

RÉCAPITULATIF DU JOUR 4 : L’équipe américaine de gymnastique féminine remporte l’argent après le retrait de Simone Biles

TOKYO — Katie Ledecky, la nageuse la plus polyvalente de ces Jeux olympiques, n’a malheureusement pas remporté de médaille, terminant cinquième, mercredi matin, au 200 mètres nage libre féminin.

Ledecky a nagé le 200 en 1:55,21, terminant à 1,71 seconde de l’Australienne Ariarne Titmus, qui a remporté un record olympique de 1:53,50, et a remporté sa deuxième médaille d’or de ces Jeux.

Siobhan Haughey a remporté la médaille d’argent, suivie de la Canadienne Penny Oleksiak.

Ledecky avait un peu plus d’une heure avant sa finale du 1500 m plus tard mercredi.

Ledecky, déjà la nageuse la plus décorée de l’histoire, a remporté la médaille d’argent au 400 m libre lundi avec son deuxième meilleur temps de tous les temps, battu seulement par la course de sa vie de Titmus.

Ce n’était que le début d’une matinée extraordinaire pour le jeune de 24 ans de Bethesda, dans le Maryland. C’est la première fois que des femmes sont autorisées à nager le 1500 m aux Jeux olympiques. Ledecky était le grand favori pour la médaille d’or dans cette épreuve.

— Christine Brennan

TOKYO – Kara Lawson a passé cinq ans dans l’entraînement, une profession qui l’a amenée à un banc de la NBA et actuellement à la tête du programme de basket-ball féminin des Duke Blue Devils. Son nom a également été lancé dans le moulin à rumeurs des entraîneurs-chefs de la NBA.

Mais l’ancienne WNBA All-Star a en fait commencé sa carrière d’entraîneure au format 3 contre 3.

« Au fur et à mesure que mes responsabilités à 3 contre 3 grandissaient », a déclaré Lawson à USA TODAY Sports via un appel vidéo. « Je suis également devenu entraîneur à 5 contre 5 en même temps. »

C’était lors de sa première année d’entraînement à 3 contre 3 en 2017, Lawson a aidé l’équipe U-18 à 3 contre 3 à remporter la médaille d’or à la Coupe du monde en Chine. USA Basketball lui a alors demandé d’entraîner l’équipe masculine U-18. Plus de succès a suivi et elle a commencé à travailler avec des joueurs de la G League et de la WNBA lors de sa première exposition aux équipes seniors.

Finalement, Lawson est devenue le « conseiller » officiel – les équipes à 3 contre 3 n’ont pas d’entraîneurs officiels comme le font les équipes à 5 contre 5 – pour l’équipe olympique féminine de 3 contre 3.

Aux Jeux olympiques de Tokyo, l’équipe a été une lueur d’espoir pour l’équipe américaine. L’alignement de quatre a remporté ses six premiers matchs avant de s’incliner face au Japon. À ce moment-là, ils avaient obtenu le meilleur record en groupe et un laissez-passer pour les demi-finales contre la France, qui auront lieu mercredi à 4 h HAE. Le concours pour la médaille d’or ou de bronze aura lieu plus tard dans la journée.

« J’ai l’impression que nous nous sommes améliorés tout au long du tournoi et que nous nous sommes mis en position de gagner, tout comme trois autres équipes », a déclaré Lawson.

La mentalité avant le jour des médailles ?

Gagnez deux, gagnez l’or.

–Chris Bumbaca

Steffen Peters, un cavalier de 56 ans, devient le plus vieux médaillé olympique américain depuis 1952. Les États-Unis obtiennent l’argent derrière l’Allemagne en dressage par équipes. Peters a participé à quatre Jeux Olympiques, remportant une médaille de bronze par équipe à deux reprises (en 1996 et 2016).

Pour les États-Unis, il s’agissait du meilleur résultat en dressage par équipes depuis les Jeux de Londres de 1948, lorsque le pays a également remporté l’argent.

TOKYO – Une Simone Biles désemparée s’est retirée de la finale olympique par équipe mardi, partant au milieu de la compétition après avoir eu du mal à décrocher un saut.

« Après la performance que j’ai faite, je ne voulais pas entrer dans l’un des autres événements en devinant moi-même, alors j’ai pensé qu’il valait mieux que je prenne du recul et que je laisse ces filles aller là-bas et faire le travail et elles fait exactement cela », a déclaré Biles.

Elle a dit qu’elle essayait de faire face au stress de la compétition aux Jeux olympiques de Tokyo.

« J’avais encore du mal avec certaines choses », a déclaré Biles à propos de la compétition mardi soir.

« La thérapie a beaucoup aidé ainsi que la médecine. Tout s’est très bien passé. Chaque fois que vous vous retrouvez dans des situations de stress élevé, vous paniquez un peu et ne savez pas vraiment comment gérer toutes ces émotions, en particulier aux Jeux olympiques Jeux. »

Biles a quitté le terrain de compétition quelques instants après avoir eu du mal à décrocher un saut qui est une seconde nature pour elle. Lors du premier événement de l’équipe, elle a renversé de manière choquante un Amanar – l’un de ses coffres les plus difficiles – et a à peine décroché un un et demi.

Visiblement bouleversée, Biles s’est entretenue avec l’un de ses entraîneurs personnels, Cécile Landi, et le médecin de l’équipe, Marcia Faustin. Bien qu’elle ait mis ses poignées pour se préparer aux barres asymétriques, elle a quitté le sol de la compétition.

À son retour, elle a enlevé ses poignées et a mis ses échauffements.

« Ces Jeux Olympiques, je voulais que ce soit pour moi », a déclaré Biles en retenant ses larmes. « Je suis entré et j’avais l’impression de le faire toujours pour d’autres personnes. Cela me fait juste mal au cœur que de faire ce que j’aime m’a été en quelque sorte retiré pour plaire aux autres. »

–Rachel Axon

TOKYO – La gymnastique féminine américaine perd Simone Biles, puis perd contre la Russie.

Le softball américain perd la médaille d’or au profit du Japon, tout comme la dernière fois que le softball était aux Jeux olympiques il y a 13 ans.

Le football féminin américain affronte l’Australie à un match nul sans but impressionnant, passant aux Jeux olympiques mais n’ayant pas l’air très bien dans le processus.

Toutes ces mauvaises nouvelles sont arrivées en moins de quatre heures mardi soir aux Jeux olympiques de Tokyo. Trois des piliers de l’effort olympique américain, trois des réussites américaines les plus fiables, ont tous lutté en même temps.

Ce n’était pas comme ça que c’était censé être. Les sports féminins sont l’épine dorsale de l’équipe olympique américaine, en particulier les sports d’équipe féminins. Les femmes constituent la majorité de l’équipe olympique américaine pour la troisième fois consécutive. Les femmes sont généralement les plus grandes stars de l’équipe des États-Unis, grâce au titre IX, la loi de 49 ans qui a ouvert les vannes aux femmes et aux filles pour faire du sport comme leurs frères l’avaient fait pendant des générations. Ce n’est donc pas une surprise que les Jeux olympiques soient le Super Bowl pour les athlètes féminines.

Depuis les Jeux olympiques d’Atlanta de 1996, les sports d’équipe féminins américains ont surtout prospéré aux Jeux olympiques. Mais à Tokyo, il s’avère que pour certaines des meilleures athlètes féminines du pays, c’était exactement ce genre de journée.

— Christine Brennan