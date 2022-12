Dernières grèves au Royaume-Uni : les travailleurs des autoroutes nationales organiseront une action revendicative

En relation: La grève des ambulances se poursuivra alors que les pourparlers ne parviennent pas à sortir de l’impasse

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Les travailleurs des autoroutes nationales se mettront en grève à partir d’aujourd’hui jusqu’au jour de Noël dans la dernière phase de l’action revendicative du plus grand syndicat de la fonction publique avant la saison des fêtes.

La grève implique des membres du syndicat des services publics et commerciaux (PCS) travaillant comme agents de la circulation routière et agents des centres d’exploitation régionaux, à Londres et dans le sud-est de l’Angleterre.

La grève de quatre jours des travailleurs qui planifient, conçoivent, construisent, exploitent et entretiennent les routes fait suite à l’action de collègues du Yorkshire et de Humber, dans le nord-ouest et le nord-est de l’Angleterre.

Le secrétaire général du PCS, Mark Serwotka, a déclaré: “Nous sommes conscients que notre action est susceptible de gêner les voyageurs, mais même si nous l’intensifions avant Noël, nous rappelons aux gens que ce différend pourrait être résolu aujourd’hui si le gouvernement mettait plus d’argent sur la table.”

Plus tôt, les responsables de la santé ont mis en garde contre un effet d’entraînement sur le NHS de deux grèves consécutives des travailleurs de première ligne combinées à des pressions hivernales croissantes.

Des hauts responsables de la santé ont déclaré que «les retombées de la grève risquent de se propager dans les prochains jours» avec des niveaux élevés de demande d’urgence de la part des patients qui ont retardé la recherche de soins.