HISTORIQUE DU VÉHICULE

Le véhicule utilitaire, robuste et poli, avec ses roues robustes et sa structure angulaire, est une vitrine de la nature pratique du duc et de sa passion pour la conception fonctionnelle et l’ingénierie.

Le Defender a été fabriqué à l’usine Land Rover de Solihull en 2003 et Philip a supervisé les modifications tout au long des années.