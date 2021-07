Dernières fonctionnalités et corrections de bugs

Windows 11 est officiel depuis quelques semaines maintenant, mais nous attendrons encore un moment la sortie de la version finale. Les projections actuelles suggèrent que Microsoft publiera officiellement le nouveau système d’exploitation en octobre, mais seul le nouveau matériel sera éligible à ce stade.

Selon le site Web de Microsoft, la mise à niveau gratuite pour les PC Windows 10 existants « devrait commencer fin 2021 et se poursuivre jusqu’en 2022 ». Comme pour les mises à jour des fonctionnalités de Windows 10, nous nous attendons à ce que Microsoft accélère la disponibilité afin de gérer la demande, ce qui pourrait laisser de nombreuses personnes attendre longtemps pour mettre à jour leur PC actuel.

Cependant, la version bêta de Windows 11 (ou Insider Preview, comme on l’appelle officiellement) permet aux utilisateurs d’essayer les nouvelles fonctionnalités bien à l’avance. Microsoft n’applique pas encore les nouvelles exigences matérielles, donc toute personne qui s’inscrit au canal de développement du programme Windows Insider peut l’essayer.

Le but est de tester les fonctionnalités de ces premières versions et de fournir des commentaires, qui peuvent être utilisés pour informer le développement du logiciel par Microsoft. Ceux-ci ont été jusqu’à présent incroyablement stables et sans bogues, mais nous ne recommandons toujours pas de les installer sur votre appareil principal.

La dernière version de Windows 11 Insider est actuellement 22000.71, publiée le 15 juillet 2021. Voici tout ce que vous devez savoir à ce sujet.

Nouvelles fonctionnalités de Windows 11 Build 22000.71

Il y a relativement peu de nouvelles fonctionnalités dans la version 22000.71, mais elles sont importantes.

Le premier est un widget Divertissement dédié, qui peut être ajouté au nouveau menu Widgets de Windows 11. Il s’intègre directement au Microsoft Store, offrant un aperçu rapide des films et émissions télévisés que vous pourriez aimer. Cela s’ajoute aux options existantes telles que Météo, Calendrier, À faire et Trafic.









Image : Microsoft



Windows 11 a déjà rationalisé les menus contextuels (qui apparaissent après un clic droit) et arrondi leurs coins, mais cette mise à jour leur donne un design dit « acrylique ». Cela lui donne un arrière-plan semi-transparent qui s’ajuste automatiquement en fonction de ce qui est affiché derrière.







Image : Microsoft



Les aperçus de la barre des tâches, où le survol d’une application dans la barre des tâches affiche une version réduite de cette fenêtre, font partie de Windows depuis de nombreuses années. Il a maintenant été mis à jour pour être conforme au nouveau design visuel ailleurs dans Windows 11.







Image : Microsoft



La fonctionnalité SplitButton dans la barre des tâches est également testée, qui agit comme un hybride entre un menu déroulant et un menu normal. Cela signifie qu’un choix par défaut peut être sélectionné en cliquant sur un bouton, mais toutes les autres options sont toujours disponibles avec un autre clic. On ne sait pas comment cela sera mis en œuvre dans la version préliminaire.

Corrections de bogues de Windows 11 Build 22000.71

Ces premières versions de Windows 11 ont peut-être été relativement stables jusqu’à présent, mais de nombreux bogues sont encore signalés. Voici tous ceux que Microsoft a répertoriés :

Nous avons résolu un problème où si vous faites glisser les icônes d’applications sur la barre des tâches pour les réorganiser, les applications se lancent ou se réduisent lorsque vous relâchez l’icône.

L’utilisation d’un appui long en appuyant sur une icône d’application dans la barre des tâches pour ouvrir la liste de raccourcis devrait maintenant fonctionner.

Après avoir cliqué avec le bouton droit sur l’icône Démarrer dans la barre des tâches, cliquer ailleurs devrait maintenant fermer le menu de manière plus fiable.

Maj + clic droit sur l’icône d’une application dans la barre des tâches affichera désormais le menu de la fenêtre comme avant et non la liste de raccourcis.

Nous avons résolu un problème qui faisait que votre souris se déplaçait lentement lorsque vous survoliez les aperçus de la barre des tâches.

Nous avons inclus le correctif pour un problème lors de l’utilisation de plusieurs bureaux où une icône d’application dans la barre des tâches peut donner l’impression que plusieurs fenêtres sont ouvertes alors que ce n’était pas le cas sur ce bureau.

Lorsque vous utilisez l’IME amharique, vous ne devriez plus voir un X inattendu à côté de l’icône IME dans la barre des tâches.

Le problème où si vous cliquez sur l’indicateur d’entrée dans la barre des tâches et que les paramètres rapides seraient mis en évidence de manière inattendue, a été résolu.

Lorsque vous survolez la vue des tâches, le menu déroulant d’aperçu de vos bureaux ne réapparaîtra plus après avoir utilisé Echap pour les fermer.

Nous avons apporté un correctif pour résoudre un problème où explorer.exe pouvait se bloquer après avoir survolé l’icône Vue des tâches dans la barre des tâches.

Nous avons corrigé un problème où la date sélectionnée dans le menu volant du calendrier n’était pas synchronisée avec la date dans la barre des tâches.

Nous avons fait une mise à jour pour résoudre un scénario faisant que certains initiés ne voient pas le texte du calendrier lunaire dans le menu volant du calendrier lorsqu’il est activé dans les paramètres.

Ce vol a résolu un problème qui pouvait rendre l’arrière-plan de la barre des tâches transparent de manière inattendue.

Un clic droit sur l’icône d’aide à la mise au point dans la barre des tâches devrait maintenant afficher un menu contextuel.

Le problème du vol précédent où les icônes dans le coin de la barre des tâches étaient écrasées contre le haut de la barre des tâches a été résolu.

L’info-bulle de l’icône de l’emplacement en cours d’utilisation dans la barre des tâches ne devrait plus apparaître vide parfois.

Nous avons corrigé un problème faisant planter les paramètres au lancement périodiquement.

L’utilisation des curseurs du mélangeur de volume dans les paramètres du son devrait être plus réactive maintenant, ainsi que la réactivité de la page dans son ensemble.

Nous avons corrigé un problème entraînant l’écrêtage de l’option de modification de la taille des paramètres de disque et de volume.

Il y avait un lien de vérification non fonctionnel sous Paramètres de sauvegarde – cela a été corrigé.

La page Paramètres d’alimentation et de batterie ne devrait plus signaler que l’économiseur de batterie est activé.

La page Paramètres d’alimentation et de batterie ne devrait désormais plus planter lorsqu’elle est lancée à partir des paramètres rapides.

Nous avons corrigé une erreur grammaticale dans le texte des paramètres de connexion.

Le lien « J’ai oublié mon code PIN » manquait de manière inattendue dans les paramètres de connexion lorsqu’un code PIN a été configuré et a maintenant été renvoyé.

Le problème où l’option Déplacer sous Applications et fonctionnalités dans Paramètres ne fonctionnait pas de manière fiable devrait être résolu dans cette version.

Nous avons atténué un problème où certaines couleurs dans les paramètres n’étaient pas mises à jour après avoir basculé entre les modes sombre et clair, laissant du texte illisible.

Nous avons effectué quelques travaux pour aider à améliorer les performances des paramètres lors du basculement entre les modes clair et sombre.

Nous avons résolu un problème où certains éléments de la page Thèmes dans Paramètres finissaient par s’entasser lorsque la taille de la fenêtre était petite.

Nous avons résolu un problème où le basculement du menu du stylet sous Paramètres de la barre des tâches n’était pas synchronisé avec l’état réel de la fonctionnalité.

Les modifications apportées à « Rejeter la notification après ce laps de temps » dans les paramètres d’accessibilité devraient maintenant persister.

Certaines des icônes que vous pouviez activer dans les paramètres de la barre des tâches étaient étiquetées à tort Explorateur Windows même si ce n’était pas ce qu’elles étaient – cela devrait maintenant être corrigé.

Le texte de connexion dans les paramètres rapides a été mis à jour pour indiquer Cast.

Cliquer deux fois sur le bouton de la barre de commande devrait maintenant fermer toute liste déroulante qui s’est affichée.

La nouvelle barre de commandes devrait maintenant apparaître lorsque « Ouvrir les dossiers dans un processus séparé » est activé sous Options de l’explorateur de fichiers > Afficher.

Cette version résout un problème où cliquer avec le bouton droit sur un fichier et sélectionner Ouvrir avec > Choisir une autre application peut lancer le fichier dans l’application par défaut plutôt que d’ouvrir la boîte de dialogue Ouvrir avec.

Correction d’un problème où le menu contextuel du bureau et de l’explorateur de fichiers cessait de se lancer.

Nous avons résolu un problème où l’option de vérification de votre compte dans la recherche ne fonctionnait pas.

Le survol de l’icône Rechercher sur un moniteur secondaire affichera désormais le menu volant sur le bon moniteur.

La recherche devrait maintenant fonctionner si vous ouvrez Démarrer et commencez à taper après être allé dans la liste des applications et en revenir.

Lorsque vous utilisez le client Outlook avec un compte Microsoft, les mises à jour du calendrier et des tâches doivent se synchroniser plus rapidement avec les widgets.

Nous avons résolu un problème où si vous ajoutiez rapidement plusieurs widgets à partir des paramètres des widgets, certains widgets pouvaient ne pas être visibles sur le tableau.

Nous avons corrigé un bug où les widgets pouvaient tous rester bloqués dans un état de chargement (carrés vides dans la fenêtre).

Le widget de trafic doit maintenant suivre le mode Windows (clair ou sombre).

Le titre du widget sportif ne doit plus correspondre au contenu du widget.

Plus d’informations sont disponibles dans le billet de blog Windows pour Build 22000.71, qui répertorie plusieurs autres problèmes qui ont été résolus et des informations pour les développeurs.

Qu’est-ce qu’il reste encore à venir ?

De nombreuses fonctionnalités annoncées lors de l’événement de lancement de Windows 11 ont déjà fait leur chemin dans ces versions préliminaires. Cependant, nous attendons toujours le Microsoft Store repensé, avec des applications Android via l’Amazon Appstore. Une poignée d’autres applications en stock attendent également une actualisation pour Windows 11, alors qu’il n’y a toujours pas d’option native pour déplacer les icônes du menu Démarrer vers la gauche.

Articles connexes pour une lecture plus approfondie