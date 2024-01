Dernières actualités sur le Forum économique mondial 2024

il y a 5 heures

Le président de Siemens Energy a déclaré à CNBC qu’il était moins préoccupé par la récente hausse de l’inflation en Allemagne que par l’humeur morose du public.

Joe Kaeser, ancien directeur général du conglomérat allemand Siemens, a déclaré que les effets de base et les chiffres mensuels et trimestriels signifiaient qu’il n’était pas trop concentré sur le chiffre annuel de l’inflation globale.

“Je suis plus préoccupé par l’ambiance qui règne en Allemagne. Les gens sont pessimistes, tout le monde se demande quelle va être la prochaine étape, ce qui m’attend. C’est ce que nous devons expliquer aux gens pour qu’ils soient à nouveau plus optimistes”, a déclaré Kaeser.

“Je dis toujours : écoutez, les amis, la nuit est toujours la plus sombre avant l’aube. Regardez les opportunités.”

Kaeser a déclaré que le gouvernement allemand devait présenter une feuille de route sur l’énergie, l’emploi et la croissance économique, et dépasser les conflits industriels actuels. Parallèlement, le pays doit être un modèle en matière de réduction des émissions et inventer des produits et services d’avenir qui soient économiquement réalisables, a-t-il ajouté.

Concernant les problèmes majeurs qui pèsent sur l’unité éolienne déficitaire de Siemens Energy, Kaeser a déclaré : “Le ciel s’éclaircira grâce au vent lorsque nous serons honnêtes sur le fait que nous avons un triangle énergétique auquel nous ne pouvons pas échapper.”

Il s’agit d’une question d’équilibre entre durabilité, prix abordable et sécurité d’approvisionnement, a-t-il déclaré.

“Si vous voulez être très durable, vous devez le faire à un coût. Si vous voulez être abordable, vous devez disposer d’une technologie de transition telle que des turbines à gaz qui peuvent également utiliser de l’hydrogène. Nous devons donc avoir plus honnêteté sur le coût de la durabilité.

-Jenni Reid