En direct

Bienvenue sur la plateforme de mises à jour en direct de l’Hindustan Times. Suivez ici les principales actualités, les gros titres et les dernières nouvelles du monde du divertissement. Découvrez les derniers développements à Bollywood et à Hollywood et suivez les grandes actualités du jour du 25 mai 2024.

Dernière actualité divertissement du 25 mai 2024 : Un extrait de All We Imagine As Light, réalisé par Payal Kapadia.

Recevez les dernières mises à jour et les dernières nouvelles du monde du divertissement. Suivez tous les derniers développements à Bollywood, Hollywood et plus encore ici. Avis de non-responsabilité : il s’agit d’un blog en direct généré par l’IA et n’a pas été édité par le personnel de l’Hindustan Times.…En savoir plus