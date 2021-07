Dernière vidéo de Matt Hancock – L’ancien secrétaire à la Santé s’est « appelé » « Ministre des câlins » avant que CCTV n’attrape une affaire

L’HPITAL S’excuse auprès d’une femme qui n’a pas pu rendre visite à son fils mourant

Un hôpital a présenté ses excuses à une femme qui a été empêchée de voir son fils mourant dans ses dernières semaines.

Ollie Bibby, 27 ans, de South Benfleet dans l’Essex, est décédé d’une leucémie le 5 mai à l’University College London Hospital (UCLH). L’hôpital s’est engagé à revoir la façon dont il met en œuvre les directives nationales de visite pendant la pandémie.

Mercredi, le leader travailliste Sir Keir Starmer a soulevé l’affaire lors des questions du Premier ministre, notant que M. Bibby est décédé la veille du jour où des images de vidéosurveillance ont capturé le secrétaire à la Santé de l’époque, Matt Hancock, enfreignant les règles de distanciation sociale dans une étreinte avec l’aide Gina Coladangelo.

La famille et les amis de M. Bibby n’ont pas pu passer du temps avec lui et, lorsqu’il était à l’hôpital, il a supplié de voir sa famille, a déclaré M. Starmer aux Communes. Il a dit qu’ils suivaient les règles et qu’un seul membre de sa famille était autorisé à le voir.

La mère de M. Bibby, Penny Bibby, a déclaré: «Je suis livide. Nous avons fait tout ce qu’on nous a dit de faire et l’homme qui a établi les règles ne l’a pas fait. Comment ça peut être vrai? »

Dans sa réponse, le Premier ministre Boris Johnson a qualifié la démission de M. Hancock de problème de « bulle de Westminster ».