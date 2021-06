NADIA SAWALHA DES FEMMES LÂCHÉES S’ÉTEINT SUR MATT HANCOCK DANS SWEARY RANT, DIT SON « C UR BRISÉ » POUR LES FAMILLES DE VICTIMES DE COVID

Nadia Sawalha a lancé une attaque cinglante contre le Premier ministre Boris Johnson et le secrétaire à la Santé Matt Hancock à la suite de la révélation choquante de l’affaire de violation des règles de Matt.

La star de Loose Women s’est rendue sur les réseaux sociaux pour comparer les actions de Boris Johnson à celles de la Corée du Nord, de la Russie et de la Chine.

Nadia, 56 ans, a déclaré: «Je suis sûre que nous devrons toujours nous en tenir à toutes les règles et obliger nos adolescents à respecter toutes les règles, et nos enfants à respecter toutes les règles, tandis que ces fous les enfreignent continuellement. .

« Je m’en fous si quelqu’un en dehors du gouvernement enfreint une règle, ce ne sont pas mes affaires, je m’en fiche.

« Mais quand le gars qui s’est tenu sur ce podium semaine après semaine – avec son visage pour les valeurs familiales, et avec son message de faire ce qu’il faut et de rassembler – tâtonne quelqu’un à qui il a donné un contrat dans son bureau ministériel et le Premier ministre encore une fois sort et dit que j’accepte ses excuses et que l’affaire est maintenant close. »

