Dernière tentative de rachat de Byron Allen : Paramount pour 14 milliards de dollars

Le magnat des médias Byron Allen a proposé une nouvelle offre de rachat de plusieurs milliards de dollars – cette fois, une offre de 14,3 milliards de dollars pour acheter toutes les actions en circulation de Paramount Global.

Allen a offert 28,58 $ chacune pour les actions avec droit de vote de Paramount, une prime de 50 % par rapport aux transactions récentes, et 21,53 $ pour les actions sans droit de vote, selon des personnes familières avec ses conditions, demandant à ne pas être identifiées car elles ne sont pas publiques. En incluant la dette existante, la valeur totale de l’accord s’élève à environ 30 milliards de dollars.

On ne sait pas exactement comment Allen paierait pour une reprise. Il a aussi essayé à rassembler des fonds ces derniers mois pour faire une offre sur plusieurs chaînes de télévision EW Scripps Co. et a fait un investissement de 10 milliards de dollars offre à Walt Disney Co. l’année dernière pour acheter son réseau de télévision ABC, ses chaînes locales, ainsi que les chaînes câblées FX et National Geographic.

Le marché a montré son scepticisme quant à l’offre. Les actions sans droit de vote de Paramount ont bondi de 22 % mercredi en pré-commercialisation à 16,70 $, toujours bien en dessous du prix d’offre.

Sa société, Allen Media Group, a confirmé avoir fait une offre dans une déclaration à Bloomberg News. Les représentants de Paramount ont refusé de commenter.

“Cette offre de 30 milliards de dollars, qui comprend la dette et les capitaux propres, est la meilleure solution pour tous les actionnaires de Paramount Global, et l’offre doit être prise au sérieux et poursuivie”, a déclaré la société d’Allen dans le communiqué.

Paramount – l’un des joyaux d’un empire médiatique mondial contrôlé par la famille Redstone – serait un accord difficile à conclure. La société a généré un résultat opérationnel avant amortissements des actifs 1,87 milliard de dollars au cours des neuf premiers mois de l’année dernière, une baisse de 30 % par rapport à l’année précédente. Les ventes, à 22 milliards de dollars, sont restées stables. Allen emprunterait à une époque où les taux d’intérêt étaient beaucoup plus élevés que certaines de ses acquisitions précédentes.

Le plan d’Allen, selon les sources, est de vendre le studio de cinéma Paramount, des biens immobiliers et d’autres propriétés intellectuelles. Il conservera les chaînes de télévision, y compris le service de streaming Paramount+, et les gérera de manière plus rentable. Il a des banques et d’autres investisseurs en attente, ont indiqué les sources.

Paramount, la société mère de CBS, Nickelodeon et d’autres chaînes, est présente depuis des mois après le début du producteur indépendant David Ellison. discuter un rachat des actions de la famille Redstone l’année dernière.

Allen a envoyé son offre par SMS et par courrier électronique à la haute direction et aux membres du conseil d’administration de Paramount.

Comique de stand-up qui s’est lancé dans la production d’émissions de télévision, Allen a dépensé plus d’un milliard de dollars ces dernières années pour acquérir des actifs tels que Weather Channel et une série de chaînes de télévision locales d’Honolulu à Tucson. S’il remporte son offre, il intégrera ses actifs TV existants dans la nouvelle société.

Allen a dit qu’il avait un meilleure chance d’acquérir des actifs médiatiques que beaucoup parce qu’il a déjà obtenu les approbations réglementaires pour posséder des stations. Son groupe de stations n’est pas assez grand pour déclencher des limites de propriété.

L’année dernière, Allen a fait une offre pour les chaînes BET et VH1 de Paramount, réitérant son offre de 3,5 milliards de dollars le mois dernier dans un e-mail adressé au conseil d’administration.

En septembre, il a envoyé un SMS au PDG de Disney, Bob Iger, avec son offre de 10 milliards de dollars pour le réseau ABC et d’autres chaînes. Iger, qui avait précédemment laissé entendre qu’il avait envisagé des offres, a déclaré plus tard qu’il ne voulait pas vendre.

Allen a jeté son chapeau sans succès dans le ring à d’autres moments pour acheter des propriétés allant du propriétaire de la chaîne de télévision Tegna Inc. à l’équipe de football des Denver Broncos.