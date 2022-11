Dernière semaine de match dans les meilleures ligues européennes avant la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022

ANGLETERRE

Le manager de Manchester United, Erik ten Hag, cherchera à ce que son équipe termine en beauté à Fulham alors que la Premier League fait une pause pour la Coupe du monde. Le Néerlandais a vu United répondre à la défaite 3-1 de la semaine dernière contre Aston Villa en battant le même adversaire en Coupe de la Ligue jeudi. Ten Hag a connu un début fluctuant en tant que manager de United, y compris des défaites consécutives lors de ses deux premiers matchs en charge et une défaite humiliante 6-3 contre Manchester City. Il y a également eu des victoires extrêmement encourageantes contre Liverpool, Arsenal et Tottenham – mais la défaite contre Villa a ramené son équipe sur terre. Dans l’autre match de la Premier League, Brighton, qui a remporté ses trois derniers matchs toutes compétitions confondues, accueille Villa.

ITALIE

Quatre des cinq équipes en dessous de Naples s’affrontent dans l’espoir de mettre la pression sur le leader en fuite de la Serie A. Les champions en titre, l’AC Milan et la Lazio, sont les plus proches de Naples, mais ont toujours 11 points de retard après que le club du sud ait clôturé l’année avec une victoire 3-2 sur l’Udinese samedi. Milan accueille la Fiorentina, tandis que la Lazio se rend à la Juventus qui a rebondi après un début de saison médiocre et une sortie anticipée de la Ligue des champions. La Juventus a remporté ses cinq derniers matches de championnat sans encaisser de but pour se classer quatrième. L’Atalanta et l’Inter Milan sont un point en dessous de la Juventus – et à moins de trois points de la deuxième place – et s’affrontent à Bergame.

ALLEMAGNE

L’Union Berlin et Fribourg ont été les favoris surprises de la Bundesliga pendant une grande partie de la première moitié de la saison. Lors de leur rencontre dimanche à Fribourg, une victoire enverra l’une ou l’autre des équipes deuxième du classement derrière le Bayern Munich avant la pause de la Coupe du monde. L’Eintracht Francfort pourrait également arracher la deuxième place s’il bat Mayence en début de partie, puis Fribourg et Union font match nul. La Bundesliga connaît de loin la plus longue interruption des cinq meilleures ligues européennes, sans plus de matchs jusqu’au 20 janvier, car il a été décidé d’avoir sa pause hivernale habituelle après la fin de la Coupe du monde.

LA FRANCE

C’est un autre coup d’envoi à midi pour le Paris Saint-Germain alors que le leader invaincu de la ligue cherche à restaurer son avance de cinq points avec une victoire à domicile contre Auxerre. Il y a bien plus en jeu qu’une victoire contre une équipe modeste car les stars du PSG viseront à éviter les blessures juste avant de se rendre à la Coupe du monde au Qatar. L’entraîneur du PSG Christophe Galtier a inclus Lionel Messi, Kylian Mbappe et Neymar dans son équipe, bien que le capitaine Marquinhos soit au repos en raison d’un problème musculaire. On ne sait toujours pas si les stars du PSG commenceront et sortiront – ou commenceront sur le banc et reviendront si nécessaire – au Parc des Princes. Ailleurs, Monaco s’améliore face à Marseille au Stade Louis II.

ESPAGNE

Alors que la ligue espagnole est déjà en pause, l’Athletic Bilbao, Séville et d’autres clubs de haut niveau disputent leurs premiers matchs de Copa del Rey de la saison contre des adversaires de niveau inférieur. Bilbao, qui s’est hissé à la quatrième place du championnat espagnol avant la pause de la Coupe du monde, commence au quatrième rang Alzira au premier tour. Bilbao détient 23 titres de coupe, juste derrière les 31 de Barcelone. Séville a été éliminé de la Ligue des champions lors de la phase de groupes et se trouve dans la zone de relégation de la ligue. Il visite Velarde de sixième niveau dans le nord de l’Espagne. Le vainqueur 2020 Real Sociedad, Getafe, Cadix, Rayo Vallecano, Celta Vigo, Gérone et Almería sont également sur la route contre des clubs de niveau inférieur.

