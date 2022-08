Dernière photo obsédante de l’étudiante infirmière Owami Davies, 24 ans, qui a disparu il y a quatre semaines alors que trois personnes étaient arrêtées pour son meurtre

C’est la dernière photo obsédante prise d’une étudiante infirmière avant qu’elle ne disparaisse il y a quatre semaines.

Les flics ont maintenant arrêté trois personnes après la disparition d’Owami Davies, 24 ans, de Derby Road, West Croydon, le 7 juillet juste après minuit.

L’infirmière étudiante Owami Davies, 24 ans, portée disparue depuis quatre semaines Crédit : PA

Owami dans un magasin sur Derby Road, West Croydon la nuit où elle a disparu Crédit : PA

Une tente de police sur Derby Road, West Croydon, Londres Crédit : PA

Un homme de 32 ans, soupçonné de meurtre, a été arrêté mardi à une adresse à South Croydon et reste en détention, a déclaré Scotland Yard mercredi.

Cela survient après que deux hommes, âgés de 23 et 27 ans, ont été arrêtés lundi dans la région de Croydon, soupçonnés de meurtre.

La mère d’Owami s’est adressée aujourd’hui directement à sa fille dans un communiqué.

Elle a déclaré: “Il y a beaucoup d’amis et de membres de la famille qui aiment et prennent soin d’Owami et tous veulent la voir revenir en toute sécurité.

“Owami – si vous voyez cet appel, croyez que vous n’avez aucun problème, nous voulons juste que vous nous reveniez.

“Veuillez laisser un message si vous le pouvez pour nous faire savoir que vous allez bien, nous sommes très inquiets pour vous.

“C’est une période tellement terrible pour tous ceux qui aiment Owami et je supplie tous ceux qui peuvent aider à la retrouver de contacter la police.

“Chaque jour, nous espérons entendre la nouvelle qu’Owami nous revient, votre aide pourrait faire en sorte qu’il en soit ainsi.”

La police a publié aujourd’hui des images d’Owami la nuit où elle a été vue pour la dernière fois dans un magasin et CCTV de sa marche dans Derby Road.

En particulier, les flics tiennent à parler à un témoin potentiel – le conducteur d’une camionnette blanche qui était garée à Derby Road.

Ils disent qu’Owami était en compagnie d’un homme et a traversé la route juste au moment où la camionnette s’est retirée.

L’inspecteur-détective en chef Nigel Penney a déclaré : « Nous travaillons dur pour trouver Owami, mais nous avons vraiment besoin de l’aide du public. Owami est très vulnérable et plus longtemps elle manque, plus nous craignons qu’elle ait été blessée.

“Grâce à des enquêtes approfondies de vidéosurveillance, nous avons une idée plus claire des mouvements d’Owami, mais nous avons encore besoin que le public nous contacte et nous dise ce qu’il sait.

«Nous aimerions évidemment parler au conducteur de la camionnette blanche qui a dépassé Owami à Derby Road, mais toute personne ayant des informations devrait appeler.

«Vous pouvez appeler et parler aux agents, ou si vous préférez, vous pouvez contacter Crimestoppers qui ne vous demandera jamais votre nom, ne retracera pas votre appel ou votre adresse IP.

“Ils sont 100% anonymes et vous pouvez les appeler en toute confiance. La famille d’Owami vit un cauchemar et a désespérément besoin de nouvelles.

“Je demanderais à tous ceux qui pensent pouvoir aider de se manifester – au fil des jours, l’anxiété de la famille d’Owami ne fera qu’empirer et votre appel pourrait être celui pour lequel ils prient.”

Tout témoin ou toute personne ayant des informations est priée d’appeler la police au 101 ou de contacter via Twitter @MetCC. Veuillez citer la référence 22MIS025307.

Pour donner des informations de manière anonyme, contactez Crimestoppers au 0800 555 111 ou en ligne sur crimestoppers-uk.org