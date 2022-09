Dernière photo étrange d’Eliza Fletcher kidnappée alors qu’elle courait à quelques kilomètres du magasin de Memphis où maman et enfant ont été pris quelques jours auparavant

Des images CHILLING ont révélé les derniers mouvements d’une joggeuse disparue avant qu’elle ne soit kidnappée à quelques kilomètres de la scène d’un autre enlèvement – ​​et sa voiture a maintenant été remorquée de chez elle, selon des rapports.

Les images de surveillance obsédantes ont capturé l’enseignante de Memphis Eliza Fletcher, 34 ans, faisant du jogging, quelques instants avant qu’elle ne soit embarquée dans un SUV sombre dans le Tennessee par un suspect qui est toujours en liberté.

La police de Memphis a déclaré qu’Eliza Fletcher, 34 ans, aurait été enlevée vendredi matin alors qu’elle faisait du jogging Crédit : Service de police de Memphis

Des images de surveillance ont capturé ce que Fletcher portait au moment de sa disparition Crédit : Service de police de Memphis

La police a publié des images de la voiture du suspect et pense qu’elle se dirigeait vers l’ouest sur Central Avenue Crédit : Service de police de Memphis

Les flics de Memphis ont remorqué la voiture de la famille tout en recueillant d’autres éléments de preuve Crédit : Fox13 Memphis

Fletcher faisait du jogging lorsqu’un homme l’aurait approchée à 4 h 20 près de Central Avenue et de Zach Curlin Street, ont déclaré des témoins à la police de Memphis.

Moins de 24 heures après sa disparition, des flics de Memphis ont été vus remorquant sa voiture familiale depuis la maison et étiquetant une paire de cisailles de jardin et un ordinateur comme preuve, a rapporté Fox 13.

Une importante présence policière était au domicile des Fletcher pendant la majeure partie de la journée et à Overton Park, qui n’est pas loin de la maison qu’elle partage avec son mari, Richard “Richie” Fletcher III, et leurs deux enfants.

La Bureau d’enquête du Tennessee a tweeté un appel mis à jour pour obtenir des informations sur la voiture du suspect, qu’ils ont décrite comme “un GMC Terrain de couleur foncée”.

Plus tôt, les flics avaient reçu des informations selon lesquelles il y avait eu une brève lutte avant que l’inconnu ne la force à monter dans un SUV de couleur sombre.

La police a partagé Photos de la voiture du suspect et a déclaré qu’elle se dirigeait peut-être vers l’ouest sur Central Avenue.

Le téléphone brisé et la bouteille d’eau de Fletcher ont été mystérieusement découverts à l’extérieur d’une maison appartenant à l’université alors que les flics cherchaient toute information qui pourrait conduire à son rétablissement.

Pendant ce temps, les images de surveillance étranges ont capturé une dernière image de Fletcher avant sa disparition tragique, vêtue d’un short de jogging violet et d’un haut rose.

Fletcher a été décrite comme une femme blanche mesurant cinq pieds six pouces. Elle pèse 137 livres et a les cheveux bruns et les yeux verts.

“Nous ne savons pas ce qui se passe, mais tout le monde la cherche désespérément et la police ici est dessus”, a déclaré l’ami de Fletcher, Hart Robinson, au WREG.

“Vous pouvez voir qu’il y a beaucoup d’activité, donc si vous savez quelque chose ou si vous avez vu quoi que ce soit tôt ce matin, nous vous demandons simplement de vous présenter. Nous voulons la retrouver.”

Le FBI et le Tennessee Bureau of Investigation font partie des agences participant à la recherche de Fletcher.

Les flics demandent à toute personne susceptible d’avoir des informations pertinentes ou des images de surveillance de se manifester en ce moment.

Hutchison School, une institution privée réservée aux filles, a demandé des prières concernant la situation d’horreur sur Facebook. L’institution a confirmé que Fletcher était enseignant à l’école épiscopale St Mary.

La deuxième église presbytérienne a également publié un appel urgent à la prière et l’a identifiée comme membre.

L’enlèvement effrayant de l’enseignant s’est produit à quelques kilomètres d’un parking Target où une mère et son bébé ont été kidnappés alors qu’ils mettaient des courses dans leur voiture.

La femme et son enfant d’un an ont été enlevés par deux hommes à Memphis, dans le Tennessee, le 31 août.

ENLÈVEMENT RÉCENT

Un homme, qui était armé, est sorti d’une voiture et a demandé à la femme de lui donner de l’argent, a rapporté WREG.

Les flics ont révélé que maman, qui n’avait pas d’argent sur elle, avait dit à l’homme de prendre son portefeuille et ses cartes.

Elle a donné à l’homme le code PIN appartenant à l’une de ses cartes, selon la police.

La mère a reçu l’ordre de monter dans la voiture et l’homme aurait arraché le bambin du panier.

Les flics ont révélé qu’ils avaient été conduits dans une banque Regions située à moins de trois minutes du magasin Target.

Environ 800 $ en espèces ont été retirés du guichet automatique.

La femme et son enfant ont ensuite été ramenés au parking Target et relâchés, mais les suspects ont gardé son portefeuille.

LES VICTIMES LAISSENT ‘ÉBOUCHÉES’

Son mari a été “ébranlé” après l’enlèvement.

Sa femme et son enfant “sont toujours en train de traiter” ce qui s’est passé, a déclaré le journaliste du WREG, Shay Simon.

Les acheteurs ont été choqués après l’incident d’horreur.

Laura Parsons, cliente régulière de Target, a déclaré à WREG: «Un enfant d’un an… ce n’est pas bon.

“Cela me donne envie d’être conscient de mon environnement et de verrouiller mes portes et éventuellement de porter de la masse.”

Les suspects sont toujours en fuite et les flics ont diffusé des images de surveillance dans le cadre de leur enquête.

On ne sait pas si ces deux événements sont liés pour le moment.

Le US Sun a contacté la police de Memphis pour obtenir des commentaires et n’a pas reçu de réponse au moment de la publication.

Cela survient deux jours après que la police a identifié deux suspects de sexe masculin qui ont enlevé une mère et son tout-petit dans un parking Target Crédit : Service de police de Memphis

Les flics ont publié des images des suspects dans le cadre de l’enquête Crédit : Service de police de Memphis