Dernière pétition pour les jours fériés – Plus de 300 000 demandent un jour de congé officiel le 12 juillet si l’Angleterre remporte la finale de l’Euro 2020

Plus de 300 000 Britanniques ont signé une pétition appelant à un jour de congé officiel lundi si l’Angleterre remporte la finale de l’Euro 2020.

Il a été lancé après une victoire mordante 2-1 en prolongation contre le Danemark, les hommes de Garetrh Southgate étant prêts à affronter l’Italie ce dimanche à partir de 20 heures.

La pétition a été mise en place sur le site Web du Parlement jeudi 8 juillet et a maintenant dépassé la barre des 300 000 et augmente – et toute soumission dépassant 100 000 signatures peut être examinée et débattue par le Parlement.

Lee Jones, qui a créé la pétition, a justifié la nécessité d’un jour férié en déclarant: « Il serait bénéfique et judicieux de donner au pays un jour de congé le lendemain si l’Angleterre gagne, sous la forme d’un lundi férié supplémentaire.

Il a poursuivi: « Une victoire historique devrait être célébrée. On s’attendrait à ce que l’équipe gagnante défile le trophée, et un jour férié serait le moment idéal pour le faire.

« De plus, les Anglais voudraient naturellement continuer à profiter de la victoire, donnant au secteur de la vente au détail et des loisirs une opportunité bien nécessaire de rattraper les revenus perdus. »

Suivez notre blog en direct sur la pétition des jours fériés ci-dessous pour les dernières mises à jour…