Dernière personne disparue identifiée, nombre de morts 98

Les gens visitent le mémorial qui contient des photos de certaines des victimes de l’immeuble à condos Champlain Towers South de 12 étages partiellement effondré le 15 juillet 2021 à Surfside, en Floride. 92 victimes ont été identifiées alors que l’effort de recherche et de récupération est presque terminé.

La dernière personne disparue dans l’effondrement d’un immeuble en copropriété à Surfside, en Floride, a été retrouvée et identifiée, portant le nombre de morts à 98, selon la maire du comté de Miami-Dade, Daniella Levine Cava.

Les restes d’Estelle Hedeya, 54 ans, ont finalement été identifiés par les autorités, a déclaré le frère cadet de la victime. The Associated Press. Au total, 242 personnes sont désormais recensées, a déclaré Levine Cava.

« Bien que nous ayons identifié toutes les victimes portées disparues, le département de police de Miami-Dade poursuit les efforts de recherche et de récupération en cours sur la pile de preuves pour garantir que tous les restes humains identifiables sont récupérés », a déclaré Levine Cava lors d’un point de presse lundi .

Le directeur du département de police de Miami-Dade, Alfredo Ramirez, a noté que des restes humains avaient été récupérés sur le « site secondaire » de l’effondrement, où se trouvait la partie restante de l’immeuble en copropriété avant sa démolition il y a trois semaines.

« Nous récupérons des restes humains et continuerons à les traiter […] », a déclaré Ramirez. « Nous travaillons toujours sur les piles de preuves et continuerons jusqu’à ce que nous jugeons que nous avons fait tout ce que nous pouvons. »

Les pompiers ont terminé vendredi leurs recherches de corps, avec le tas de débris presque entièrement balayé à plat du site de l’effondrement. Les agents du service de police de Miami-Dade ont été laissés pour terminer les efforts de récupération des restes et des objets personnels.

« Rien que nous puissions dire ou faire ne ramènera ces 98 anges qui ont laissé derrière eux des familles en deuil, des amis bien-aimés et des êtres chers à travers cette communauté et à travers le monde », a déclaré Levine Cava. « Mais nous avons fait tout notre possible pour mettre un terme aux familles. Je suis particulièrement fier que grâce à ces efforts inlassables, nous ayons enfin pu mettre un terme à tous ceux qui ont signalé la disparition d’êtres chers. »

La nouvelle survient plus d’un mois après l’effondrement soudain des tours Champlain Sud de 12 étages. Les premiers intervenants ont poursuivi un effort de recherche émouvant et inlassable, qui est passé du sauvetage à une récupération après que les responsables ont déclaré que la possibilité de trouver quelqu’un en vie était « presque nulle ».

Les équipes de recherche ont passé des semaines à lutter contre les dangers des décombres, y compris les impacts météorologiques violents qui ont parfois bloqué leur travail. Ils ont finalement déblayé plus de 14 000 tonnes de béton et de gravats du site.

Alors que leurs recherches touchaient à leur fin, les autorités se sont concentrées sur le soutien aux victimes et aux familles touchées par l’effondrement. Cela comprend la fourniture de ressources par le biais d’un centre d’aide à la famille, qui offre des conseils en santé mentale ainsi qu’une aide financière et au logement, entre autres services essentiels.

La semaine dernière, un juge a statué que les victimes et les familles qui ont été touchées par l’effondrement obtiendra initialement un minimum de 150 millions de dollars en compensation.

L’indemnisation comprendra une assurance sur l’immeuble des Tours Champlain Sud et le produit attendu de la vente du site où se trouvait autrefois l’immeuble en copropriété.

Bien que la cause exacte de l’effondrement soit encore inconnue, un rapport de 2018 révèle que le bâtiment de 40 ans avait montré des signes de dommages structurels majeurs, avec des fissures dans le parking souterrain et des problèmes d’étanchéité sous la piscine.

Des rapports récents montrent également que l’abrogation d’une loi de Floride en 2010 qui obligeait les immeubles en copropriété à planifier les réparations peut également avoir contribué à l’effondrement.