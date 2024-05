Dernière offensive de la Corée du Nord : déversement de déchets sur la Corée du Sud

La Corée du Nord a repris une opération inhabituelle pour montrer sa colère contre la Corée du Sud : déverser des déchets du ciel à travers la frontière la plus lourdement armée du monde.

Entre mardi soir et mercredi, l’armée sud-coréenne a déclaré avoir trouvé 260 ballons dérivant au-dessus de la zone démilitarisée, la zone tampon entre les deux Corées. Bientôt, des habitants de toute la Corée du Sud, y compris certains de Séoul, la capitale, ont rapporté avoir vu des sacs en plastique tomber du ciel.

Les autorités ont envoyé des équipes de lutte contre le terrorisme chimique et biologique, ainsi que des équipes anti-bombes, pour inspecter les charges utiles. Mais ils n’ont trouvé que des déchets, comme des mégots de cigarettes, des bouteilles d’eau en plastique, du papier et des chaussures usagés, et ce qui ressemblait à du compost. L’armée sud-coréenne a déclaré que les déchets étaient relâchés par minuterie lorsque les ballons atteignaient son espace aérien.

Ces dernières années, la Corée du Nord a adopté une position militaire de plus en plus belliqueuse. Son offensive inhabituelle cette semaine a incité la Corée du Sud à envoyer une alerte sur téléphone portable aux résidents vivant près de la frontière intercoréenne pour qu’ils s’abstiennent de toute activité de plein air et se méfient des objets non identifiés tombant du ciel. Une certaine confusion est apparue lorsque le message d’alerte incluait la phrase anglaise générée automatiquement « Air raid préliminaire warn ». Le gouvernement a déclaré qu’il réglerait le problème.