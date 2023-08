Dernière mort de Zhanna D’Art – L’influenceur végétalien d’Instagram « meurt de faim », 39 ans, confirme sa famille après un régime aux fruits exotiques

Zhanna D’Art était un promoteur actif d’un végétalien d’aliments crus

L’influenceur était un promoteur actif d’une alimentation végétalienne crue et avait précédemment déclaré : « Je mange des aliments simples, même si j’ai beaucoup d’expérience en tant que chef de cuisine crue. J’adore créer mes propres recettes et inspirer les gens à manger plus sainement.

« Ces quatre dernières années, mon alimentation n’a été que des fruits, des germes de graines de tournesol, des smoothies aux fruits et des jus.

« Je n’ai atteint ce niveau qu’après cinq ans de régime végétalien complètement cru.

« Je vois mon corps et mon esprit se transformer chaque jour. J’aime mon nouveau moi et je ne reviens jamais sur les habitudes que j’avais l’habitude d’utiliser. »