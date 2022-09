Dernière mise au point avant Qatar 2022

Le match de vendredi dernier impliquant les États-Unis laissait beaucoup à désirer, et les fans espèrent que ce n’est pas un aperçu de ce qui va arriver contre l’Arabie saoudite. En fait, les États-Unis ont réalisé une performance absolument chaotique. La défaite 2-0 a sonné l’alarme sur la préparation de l’équipe et sa capacité à affronter des équipes de qualité à la Coupe du monde.

Le match de mardi contre l’Arabie saoudite est le dernier regard sur cette équipe avant qu’un ballon ne soit botté au Qatar. Cela représente une chance de peut-être quelque peu stabiliser le navire.

USA Arabie Saoudite Aperçu

La défaite 2-0 de vendredi a fait plus qu’une simple défaite 2-0 en amical. Le score était favorable à la façon dont l’équipe de Gregg Berhalter a joué. Les États-Unis ont dominé le Japon, mais ils n’ont absolument rien fait pour menacer l’opposition. Cet événement trop courant sous Berhalter n’a donné aucun tir au but contre huit pour les Japonais. Les mauvais cadeaux au milieu de terrain et par les défenseurs ont donné de nombreuses occasions au Japon. Les fans devraient pardonner à Matt Turner d’avoir potentiellement pensé qu’il se trouvait dans un stand de tir plutôt que dans un stade de football à Düsseldorf.

Dans son évaluation d’après-match, Berhalter était inhabituellement honnête. Il ne voyait pas beaucoup de personnalité là-bas. Puis, lundi, Berhalter a ajouté que le Japon avait devancé et dominé les États-Unis. C’est un contraste frappant avec la défaite de 2-0 plus tôt dans l’année contre le Canada. À l’époque, il a déclaré que l’USMNT avait en fait dominé le Canada, malgré le net déficit du score.

Une dernière répétition générale avant le vrai en novembre. pic.twitter.com/3e3TQ1RUD8 — Équipe nationale masculine de football des États-Unis (@USMNT) 26 septembre 2022

Cette honnêteté soudaine est-elle la rhétorique d’un homme qui sait que son mandat pourrait se terminer d’ici Noël ? De nombreux fans l’espèrent certainement, tandis qu’un autre segment important de la base de fans pense que peu importe à quel point les choses vont mal au Qatar, Berhalter sera le manager américain jusqu’à la Coupe du monde 2026 à domicile.

L’opposition

Alors que les États-Unis semblent faire tout leur possible pour ne pas jouer de matchs avant la Coupe du monde, l’Arabie saoudite a fait exactement le contraire. Depuis la fin de sa campagne de qualification en mars, l’Arabie saoudite a organisé 10 matchs internationaux avant la Coupe du monde. Deux matchs se sont déroulés en juin avant les deux dans la fenêtre de septembre actuelle. Au cours des deux mois suivants, l’Arabie saoudite a programmé six autres matches amicaux, dont trois immédiatement avant la Coupe du monde.

L’Arabie saoudite a réalisé une solide série de performances ces derniers temps, notamment en terminant en tête du groupe B lors des qualifications de l’AFC. C’était un point d’avance sur une équipe japonaise qui a simplement malmené les États-Unis vendredi. Récemment, l’Arabie saoudite a fait match nul 0-0 avec l’Équateur. Le manager Hervé Renard a de l’expérience en remportant la CAN avec la Côte d’Ivoire et a entraîné le Maroc en Russie en 2018. Il a fait appel à une équipe composée uniquement de joueurs de clubs basés en Arabie saoudite. Le gros des joueurs vient de deux clubs, Al-Nassr et Al-Shabab. La liste est légère sur les objectifs et l’expérience. Seulement trois des commandes subséquentes ont plus de 50 plafonds. Ensuite, seuls deux ont des objectifs à deux chiffres.

Information clé

Le dernier match des États-Unis avant la Coupe du monde contre l’Arabie saoudite vient de Murcie, en Espagne. Il s’agit du premier match de l’USMNT en Espagne depuis un match amical contre les hôtes en 2008. Ce match se déroule à l’Estadio Nueva Condomina. Le coup d’envoi est prévu à 14 h HE, avec une couverture diffusée sur FS1, UniMas et TUDN.

L’USMNT mène la série de tous les temps contre l’Arabie saoudite avec trois victoires, deux défaites et un match nul. Ces deux équipes se sont rencontrées pour la dernière fois il y a quelque temps, en 1999 lors de la Coupe des Confédérations de la FIFA. Les États-Unis ont gagné 2-0.

C’est le dernier match des États-Unis avant qu’ils n’affrontent le Pays de Galles le lundi 21 novembre au Qatar. C’est le premier match de son tournoi de la Coupe du monde.

PHOTO : IMAGO / ANP