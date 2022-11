Dernière mise à jour sur le procès pour fraude de Trump Organization

NEW YORK –

La défense s’est reposée lundi lors du procès pour fraude fiscale de la Trump Organization après une journée controversée devant le tribunal, mettant l’affaire impliquant l’empire immobilier de l’ancien président américain Donald Trump sur la bonne voie pour les délibérations de la semaine prochaine.

Les avocats de la Trump Organization soutiennent que les procureurs de Manhattan cherchent à punir l’entreprise pour le stratagème du chef des finances de longue date, Allen Weisselberg, visant à éviter l’impôt sur le revenu des particuliers sur les avantages payés par l’entreprise, tels qu’un appartement et des voitures de luxe.

La défense insiste sur le fait que ni Trump ni la famille Trump n’étaient au courant du plan de 15 ans de Weisselberg au moment où il se déroulait et que l’entreprise n’a pas bénéficié de ses actions. Faisant écho aux récents messages de Trump sur les réseaux sociaux, les avocats de la société ont suggéré que son comptable de longue date, Donald Bender, partageait une partie du blâme pour ne pas avoir attrapé la fraude.

La défense s’est arrêtée après avoir appelé seulement deux témoins : Bender, que les avocats de l’entreprise ont cherché à discréditer et à traiter comme un témoin hostile, et un parajuriste qui a comparu brièvement pour vérifier les informations fiscales référencées dans un e-mail de 2013 que Weisselberg a envoyé à Bender.

Les plaidoiries finales sont prévues jeudi et vendredi, et les jurés devraient commencer à délibérer lundi, a déclaré le juge Juan Manuel Merchan. Les procureurs ont déclaré qu’ils pourraient passer quatre ou cinq heures à résumer l’affaire complexe et riche en chiffres pour les jurés. Les avocats de la défense ont dit qu’ils auront probablement besoin d’environ trois ou quatre heures.

Les avocats et le juge se réuniront mardi pour finaliser la façon dont Merchan instruira les jurés dans la loi – une étape critique car une condamnation ou un acquittement pourrait dépendre de la façon dont le jury comprend les ramifications juridiques pour une entreprise lorsque son dirigeant commet un crime.

Merchan a refusé de se prononcer sur une requête de la défense visant à rejeter les accusations et, étant donné qu’il envisage de procéder aux plaidoiries finales, il ne semble pas enclin à le faire.

Les avocats de la Trump Organization ont encadré leur défense autour de Bender, l’appelant à la barre des témoins pendant trois jours qui ont culminé lundi avec eux remettant en question la qualité de son travail et la fiabilité de son témoignage.

L’avocate de la défense Susan Necheles a commencé avec Bender, un associé de Mazars USA LLP qui a passé des années à superviser les déclarations de revenus des centaines d’entités de Trump, après avoir dit qu’il l’avait “surprise” lorsqu’il a témoigné qu’il n’avait pas fait beaucoup de travail sur l’entreprise. déclarations de revenus.

Bender a indiqué qu’il avait délégué certaines tâches à d’autres employés de l’entreprise.

“Cette réponse m’a surpris parce que ce n’est tout simplement pas vrai”, a déclaré Necheles lors d’une conférence judiciaire tenue après que Bender et le jury aient quitté la salle d’audience pour une pause déjeuner.

Necheles a demandé la permission de confronter Bender avec des documents montrant qu’il a passé plus de temps à travailler sur les déclarations de revenus de la Trump Corporation, la principale filiale de la société, qu’il n’en a dirigé. Mais Necheles s’est abstenue de dire qu’elle voulait attaquer sa crédibilité devant les jurés.

“Je ne veux pas destituer le témoin. Je ne veux pas le traiter de menteur”, a déclaré Necheles. “C’est destituer le témoin.”

Merchan, déjà agacé par la défense parce qu’elle a déposé une requête en justice tard dimanche soir cherchant à introduire de nouvelles preuves, était initialement réticente à accéder à la demande de Necheles. Plus tard, cependant, il lui a permis de demander précisément à Bender combien de temps il avait passé à travailler sur les impôts de la Trump Corporation. Sa réponse : quoi qu’il fasse, c’était surtout du travail de supervision et d’administration.

“Je crois que je me suis plié en quatre pour permettre aux deux accusés de préparer une défense”, a déclaré le juge, faisant référence à la Trump Corporation et à l’autre filiale inculpée, la Trump Payroll Corporation. En tant que gardien, Merchan a déclaré: “Je ne crois pas que cela signifie que je dois vous laisser tout jeter au jury et voir ce qui colle.”

Weisselberg a plaidé coupable d’avoir pris 1,7 million de dollars en indemnisation non officielle, et il a témoigné contre l’organisation Trump plus tôt dans le procès en échange d’une peine de cinq mois de prison promise. Il a témoigné qu’il avait imaginé le stratagème par lui-même, à l’insu de Trump ou de la famille Trump, mais a déclaré que l’entreprise en avait bénéficié car elle n’avait pas à lui payer autant de salaire.

Trump a blâmé Bender pour ne pas avoir saisi le stratagème, écrivant sur sa plateforme Truth Social : “Le cabinet comptable très bien payé aurait dû régulièrement ramasser ces choses – nous nous sommes appuyés sur eux. TRÈS INJUSTE !”

Bender a également préparé des déclarations de revenus des particuliers pour Trump et sa femme, l’ancienne première dame Melania Trump, ses enfants et certains dirigeants d’entreprise.

Mazars USA LLP a depuis abandonné Trump en tant que client. En février, la société a déclaré que les états financiers annuels qu’elle avait préparés pour lui “ne devraient plus être invoqués” après que le bureau du procureur général de New York, Letitia James, a déclaré que les états financiers déformaient régulièrement la valeur des actifs.

James poursuit Trump et sa société pour ces allégations.

Alors que Bender terminait son témoignage, l’avocat de la Trump Organization, William J. Brennan, lui a demandé s’il estimait avoir fait du “bon travail” avec son travail pour la Trump Organization.

“J’ai fait un travail incroyable”, a déclaré Bender.

“Un travail incroyable. Pourtant, nous y sommes,” répondit Brennan.

La réplique sarcastique a irrité Merchan, qui a ordonné qu’elle soit rayée du dossier officiel du tribunal.