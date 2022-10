Dernière mise à jour RC15 : Ram Charan, Shankar reprennent ENFIN le tournage ; rumeurs selon lesquelles le producteur Dil Raju est fâché avec le réalisateur [Deets Inside]

Superstar Ram Charan est un homme en mission alors qu’il concentre toute son énergie sur son prochain film, RC15après la débâcle de Acharya. D’accord, la débâcle n’a pas affecté son box-office impact ou valeur d’étoile autant que le blockbuster mondial de tous les temps, RRRest sorti avant Acharya, mais cela étant dit, le box-office est une bête très capricieuse, et une ou deux autres catastrophes de ce type pourraient alors commencer à avoir un impact Mega Power Star Ram Charanest dans le Industrie cinématographique télougou ordre hiérarchique, ce qui rend RC15 d’autant plus précieux pour travailler beaucoup. Eh bien, l’acteur et Réalisateur Shankar ont avant tout bien fait d’écraser les rumeurs qui l’entouraient en reprenant le tournage du film.

Ram Charan et Shankar reprennent ENFIN le tournage de RC15

Selon un rapport publié sur le site Web d’informations sur le divertissement Telugu cinema, le réalisateur Shankar et Cinéma télougou La superstar Ram Charan a commencé le nouveau programme de tournage de RC15 à Rajamundry aujourd’hui, lundi matin, 10 octobre. Pour les non-initiés, Rajamundry est une petite ville située sur la rive est de la rivière Godavari, dans l’Andhra Pradesh. Le mot est que cet endroit particulier est crucial pour une partie de l’intrigue du film et certaines scènes clés devraient être des films au cours de ce calendrier. Le tournage de Rajamundry devrait se poursuivre pendant environ une semaine.

Ram Charan en mode tournage

Shankar écrase les rumeurs selon lesquelles Dil Raju serait fâché avec lui

Selon le même rapport, il y avait aussi des rumeurs selon lesquelles le producteur Dil Raju aurait été fâché avec son réalisateur et le film aurait eu des ennuis. Cependant, avec Shankar qui commence maintenant le nouveau calendrier de RC15 à l’heure, il semble que toutes ces rumeurs puissent être dissipées comme un travail trop enthousiaste de commérages. Pour en revenir au rôle de Ram Charan dans le film, il semble qu’il joue un officier de haut rang de la fonction publique pour changer le système de gouvernement indien.