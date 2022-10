Dernière mise à jour RC15 : Ram Charan et Kiara Advani se rendent en Nouvelle-Zélande pour une raison importante ; le tournage du film se termine à CETTE date

La superstar Telugu Ram Charan est actuellement au Japon, occupée à promouvoir RRR avec SS Rajamouli et Jr NTR, car l’euphorie du blockbuster de tous les temps est telle qu’elle continue de créer de nouveaux pinacles dans de nouvelles terres toutes les quelques nouvelles semaines. Cependant, tous les fans de Ram Charan ont aussi les yeux rivés sur son prochain gros projet, d’autant plus qu’ils ont hâte qu’il rebondisse après la débâcle massive d’Acharya. Si vous ne l’avez pas déjà deviné, nous faisons référence à RC15 (titre provisoire), réalisé par Shankar et avec Kiara Advani. Donc, si vous faites partie de ceux qui attendent le film avec impatience, nous avons une énorme mise à jour RC15 pour vous.