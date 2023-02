Dernière mise à jour, nouvelles sur la date de sortie et plus que nous savons – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Everett Collection

Tout le monde reste calme ! Spiderman 4 est passe. Après plus d’un an d’attente, le patron de Marvel Studios Kévin Feige a finalement donné une mise à jour sur le quatrième Homme araignée filmer avec Tom Holland. Spiderman 4 était presque une certitude après le méga-succès de Spider-Man : Pas de retour à la maison.

Spider-Man : Pas de retour à la maison est sorti le 17 décembre 2021 et a rapporté plus de 1,9 milliard de dollars au box-office mondial. Le film est maintenant le 7e film le plus rentable de tous les temps au box-office mondial et le 3e film le plus rentable de tous les temps au box-office national.

Alors, que savons-nous de Spiderman 4? Qui revient ? HollywodLife a rassemblé toutes les nouvelles que vous devez savoir sur Spiderman 4.

Ce que nous savons Spiderman 4

Président des studios Marvel Kévin Feige confirmé Spiderman 4 avant la sortie de Ant-Man et la Guêpe : Quantumania. « Tout ce que je dirai, c’est que nous avons l’histoire. Nous avons de grandes idées pour cela, et nos écrivains ne font que mettre la plume sur papier maintenant », a déclaré Kevin. EO vers le quatrième Homme araignée film dans une interview publiée le 14 février 2023. Kevin n’a divulgué aucun détail sur l’intrigue pour Spiderman 4mais il s’agit néanmoins d’une mise à jour passionnante.

Spider-Man : Pas de retour à la maison producteur Amy Pascal avait précédemment confirmé que plus Homme araignée des films étaient en préparation. “Ce n’est pas le dernier film que nous allons faire avec Marvel – [this is not] le dernier film de Spider-Man », a révélé Amy à fandango tout en faisant la promotion Pas de retour à la maison. « Nous nous préparons à faire le prochain Homme araignée film avec Tom Holland et Marvel. Nous pensons à cela comme trois films, et maintenant nous allons passer aux trois suivants. Ce n’est pas le dernier de nos films MCU.

Quelques semaines après celle d’Amy fandango interview, Kevin a révélé au New York Times“Amy et moi et Disney et Sony parlons – oui, nous commençons activement à développer la suite de l’histoire, ce que je dis simplement parce que je ne veux pas que les fans subissent un traumatisme de séparation comme ce qui s’est passé après Loin de la maison. Cela ne se produira pas cette fois.

On ne sait pas où Spiderman 4 s’intégrera dans l’univers cinématographique Marvel. Kevin n’a pas révélé dans sa dernière interview si le quatrième film ferait partie de la Phase 5 ou de la Phase 6 du MCU.

Spiderman 4 Date de sortie

Marvel et Sony n’ont pas annoncé de date de sortie officielle pour Spiderman 4 encore. Le dernier Homme araignée film, Spider-Man : Pas de retour à la maisonsortira en salles en décembre 2021.

Spiderman 4 n’a pas encore commencé le tournage. La partie écriture du film étant toujours en cours, il reste à déterminer si le film commencera à tourner en 2023. La production prend plusieurs mois, donc Spiderman 4 pourrait avoir une sortie fin 2024 ou plus probablement 2025.

Tom Holland reviendra-t-il en tant que Spider-Man ?

En février 2022, Tom ne savait pas grand-chose sur Spiderman 4 et au-delà. “Nous avons eu des conversations sur l’avenir potentiel de Spider-Man, mais pour le moment, ce sont des conversations”, a déclaré Tom. EO à l’époque. “Nous ne savons pas à quoi ressemblera l’avenir.”

Devant Pas de retour à la maison sortie, l’acteur réfléchissait à son avenir en tant que super-héros. “Peut-être qu’il est temps pour moi de passer à autre chose”, a-t-il dit GQ. “Peut-être ce qui est le mieux pour Homme araignée c’est qu’ils font un film de Miles Morales. Je dois aussi tenir compte de Peter Parker, car il est une partie importante de ma vie. Il a ajouté: “Si je joue à Spider-Man après mes 30 ans, j’ai fait quelque chose de mal.”

Plus tard, Tom est revenu sur ses propos et a déclaré qu’il avait été “mal interprété”. Il a dit Supplémentaire“Je ne sais pas ce que sera l’avenir de Homme araignée ressemble à. Je ne sais pas si je vais en faire partie. Spider-Man vivra toujours en moi, et je sais que [producer] Amy [Pascal] et le studio sont désireux de comprendre ce que sera le prochain chapitre de Homme araignée ressemble à. Si cela se produit avec moi, alors c’est très excitant mais, vous savez, s’il est temps pour moi de m’en aller, je le ferai fièrement.

Il a poursuivi: «Ce à quoi je faisais référence, dans cette interview, c’est parce que je saisirais l’opportunité pour quelqu’un d’entrer et de changer ce qui est Homme araignée moyens. Spider-Man pourrait être plus diversifié, ce pourrait être un personnage féminin, ce pourrait être n’importe quoi.

Amy s’est assurée de préciser que l’avenir de Homme araignée inclut définitivement Tom. “Tant qu’il veut faire Homme araignée films, nous ferons Homme araignée films », a déclaré Amy Variété au Pas de retour à la maison première. “Mais je suis un producteur et je pense toujours que tout va bien se passer. Si je réussis, nous le ferons.

Spiderman 4 Distribution et équipe

En plus de Tom, vous pouvez vous attendre Homme araignée favoris des fans comme de Zendaya MJ, de Jacob Batalon Ned, et de Jon Favreau Heureux de revenir pour Spiderman 4. Président de Sony Tom Rothmann dit Date limite que c’était son “espoir” de retrouver “tout le groupe” pour un quatrième film, y compris le réalisateur Jon Watts.

Il n’a pas été confirmé quel méchant Peter Parker / Spider-Man combattra ensuite, mais cela pourrait être Venom, joué par Tom Hardy. Dans la scène post-générique pour Venom : qu’il y ait carnage, Eddie et Venom sont dans une chambre d’hôtel lorsqu’ils sont transportés dans le MCU. Dans la nouvelle pièce, Venom remarque l’écran de télévision. C’est J. Jonah Jameson qui révèle que Peter Parker est Spider-Man. Venom est fasciné par Peter et lèche l’écran.

“Nous devrons voir”, directeur de Venom Ruben Fleischer dit CinémaBlend à propos d’un éventuel film croisé. «Je veux dire, ce serait honnêtement un rêve devenu réalité de faire converger ces deux mondes. Ce sera une bataille formidable entre ces deux personnages, alors… que je le dirige ou non, je serai certainement ravi de le voir.

Que s’est-il passé à la fin de Spider-Man : Pas de retour à la maison?

Spider-Man : Pas de retour à la maison a commencé avec Quentin Beck / Mysterio exposant l’identité de Peter en tant que Spider-Man. Peter a décidé d’aller voir le Dr Strange pour obtenir de l’aide. Strange a commencé à lancer un sort qui ferait oublier à tout le monde que Peter est Spider-Man, mais Peter a gâché le sort lorsqu’il a voulu faire un ajustement de dernière minute avec ses proches en gardant leurs souvenirs.

Le sort corrompu de Strange amène des personnes du multivers qui connaissent l’identité de Spider-Man dans leur univers. Méchants du précédent Homme araignée des films comme Chez Willem Dafoe Norman Osborn, d’Alfred Molina Doc Ock, et de Jamie Foxx L’électro est au rendez-vous. Strange se prépare à inverser le sort corrompu et à renvoyer les méchants dans leurs univers d’origine. Peter, qui en demande toujours un peu trop, veut soigner les méchants pour qu’ils puissent éventuellement changer leur destin à leur retour à la maison.

Strange refuse de suivre le plan de Peter, alors Peter vole le sort et piège Strange dans la dimension miroir. Alors que Peter travaille sur le remède, le gobelin vert a repris le contrôle de Norman et a déclenché une chaîne d’événements qui a conduit à la mort de tante May.

Ned et MJ utilisent l’anneau de la fronde de Strange pour essayer de retrouver Peter après la mort de May. Cependant, au lieu de trouver leur peter, ils découvrent des versions alternatives de Peter d’autres univers. Ces Peter sont Tobey Maguire et Andrew Garfield, qui ont joué dans leurs propres films Spider-Man. Les trois Parkers travaillent finalement ensemble pour aider à guérir les méchants.

Ils élaborent un plan pour attirer les méchants vers la Statue de la Liberté. Comme toujours, le Green Goblin n’a qu’à semer le chaos. Lorsque MJ tombe de la Statue de la Liberté, Andrew’s Peter a une chance de se racheter. Il sauve MJ après avoir été incapable de sauver son amour Gwen Stacy. Avec le sort contenu, Goblin permet aux barrières entre les univers de se briser, permettant à d’autres qui connaissent l’identité de Peter d’entrer dans son monde.

Peter arrive à la conclusion que la seule façon de sauver le multivers est d’effacer Peter Parker de la mémoire de tous, y compris de ses proches. Strange lance le sort, mais Peter promet à MJ et Ned qu’il les retrouvera. Une fois le sort lancé, tout le monde retourne dans son univers, l’aîné Peters faisant ses adieux au jeune Peter. En sortant, Eddie Brock / Sandman laisse accidentellement derrière lui un peu de symbiote Venom.

Le film avance deux semaines plus tard, Peter trouve MJ travaillant dans un café. Elle ne le reconnaît pas. Il est sur le point de se réintroduire mais décide finalement de ne pas le faire. Peter se rend sur la tombe de May et croise Happy, qui ne reconnaît pas non plus Peter. Peter décide qu’il ne peut pas abandonner son pouvoir, alors il crée un nouveau costume et continue de protéger les rues de New York.

