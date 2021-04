PLUS PETITS GROUPES DE PRIÈRE ET STATIONS D’ASSAINISSEMENT

Les mosquées du Royaume-Uni ont mis à jour leurs protocoles pour accueillir les fidèles pendant un deuxième Ramadan affecté par les restrictions de Covid.

La mosquée et centre musulman de l’Est de Londres, l’une des plus grandes mosquées d’Europe et la plus grande du Royaume-Uni – accueillant plus de 7000 fidèles le vendredi avant la pandémie – se prépare à accueillir de nouveau les gens pour les prières du Ramadan, selon les rapports du Guardian.

Cheikh Abdul Qayum, l’imam en chef de la mosquée, a déclaré qu’ils étaient « bénis » de pouvoir revenir.

« Cependant, nous ne devons pas oublier que nous sommes toujours dans une pandémie, et à ce titre, la mosquée a pris les précautions appropriées pour s’assurer que le Ramadan dans ses locaux se déroule en toute sécurité », a-t-il déclaré.

Les fidèles étaient accueillis en petits groupes et des stations de désinfection avaient été placées autour du bâtiment.