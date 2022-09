Dernière mise à jour de Varisu : le tournage du film Thalapathy Vijay et Rashmika Mandanna S’ARRÊTE SOUDAINEMENT – voici la raison

Après La bêtela prochaine grande version de Thalapathie Vijayprovisoirement appelé Thalapathie 66 plus tôt, mais plus tard révélé être intitulé Varisudevrait sortir pour Pongal 2023. Pushpa actrice Rashmika Mandana a été encordée en tant que femme principale tandis que Raj Prakash, Prabhudeva et d’autres sont à bord en tant que personnages secondaires clés. Vamshi Payipallyqui a déjà fait sa marque dans le cinéma telugu avec des succès comme Brindavanam, Yevadu, Oopiri et Maharshidirigera le film tandis que S. Thaman marquera la musique. Maintenant, le dernier que nous entendons est que Thalapathy 66 alias Varisu pouvait voir Vijay dans un autre double rôle rapide sur les talons de Mersal et Bigil.

Conflit de date de sortie de Varisu avec Adipurush, Waltair Veerayya

D’après ce que nous entendons, Varisu est prévu pour une sortie à Pongal, et bien que le festival tombe le 15 janvier 2023, il y a de fortes chances que le film sorte le 12 janvier 2023 pour profiter du week-end prolongé de Pongal. Cela entraînerait une collision directe avec la vedette de Prabhas, Adipurush, qui devrait également sortir le même jour. De plus, une source bien placée au sein de l’industrie a informé BollywoodLife que le prochain de Chiranjeevi, Waltair Veerayya alias Mega 154, pourrait également sortir le même jour tandis que le capitaine Miller de Dhanush envisage également provisoirement Pongal s’il est prêt à temps.

Thalapathy 66 sera le premier film multivers de Vijay

La rumeur dit que Varisu alias Thalapathy 66 pourrait suivre le chemin de Vikram, vedette de Kamal Haasan, en devenant le premier film multivers de Vijay. Les fans d’Internet et de Vijay bourdonnent d’enthousiasme quant à la possibilité de la vedette Thalapathy Vijay et Rashmika Mandanna, mettant également en vedette Prakash Raj et Prabhudeva dans des rôles de premier plan, se connectant aux titres précédents de Filmographie de Vijayet les spéculations vont bon train avec lesquelles Films Thalapathy Vijay le réalisateur Vamshi Paidipally sera-t-il lié à une histoire multivers, tout comme la façon dont VikramName fait récemment avec Kaithi et le Vikram de 1986.

Entre autres nouvelles du film, Cinéma télougou La superstar Mahesh Babu devrait faire une apparition fracassante dans le film, dont l’annonce devrait avoir lieu peu de temps après l’annonce du titre.