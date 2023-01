Dernière mise à jour de COVID-19 au Canada : propagation du « Kraken »

Les responsables de la santé publique préviennent que les infections au COVID-19 pourraient augmenter en gravité à mesure que la dernière sous-variante – connue sous le nom de XB.1.5, ou Kraken – se propage au Canada.

Lors d’une conférence de presse à Ottawa vendredi, le ministre de la Santé, Jean-Yves Duclos, a déclaré que le secteur des soins de santé du pays se rétablissait toujours et que, bien que les niveaux de grippe et de VRS soient revenus aux normes saisonnières, les cas de COVID-19 fluctuent toujours à travers le Canada.

Il a profité de la conférence de presse, au cours de laquelle lui et d’autres responsables ont également discuté des tests d’eaux usées dans les principaux aéroports canadiens, comme une occasion de faire écho aux conseils du Comité consultatif national de l’immunisation (CCNI) publiés vendredi appelant à la poursuite des doses de rappel de vaccins contre la maladie. .

Les dernières directives du NACI, a-t-il dit, incluent que les boosters “restent l’une de nos meilleures défenses” contre les conséquences les plus graves du COVID-19.

Les vaccins ne sont pas efficaces à 100%, selon les directives fédérales, mais ils peuvent avoir un impact sur la gravité de la maladie, y compris une hospitalisation en cas de météo.

Bien que tout le monde ne présente pas de symptômes graves, ils peuvent inclure des difficultés respiratoires, une douleur et une pression persistantes dans la poitrine, de la confusion, une incapacité à se réveiller ou à rester éveillé et une peau, des lèvres et des ongles de couleur gris pâle ou bleu, selon un rapport de Santé Canada. . Toute personne qui en souffre doit appeler le 911.

Les symptômes les plus courants de COVID-19, y compris de la sous-variante Kraken, comprennent le mal de gorge, le nez qui coule, les éternuements, la toux, l’essoufflement, la fièvre, les frissons, la fatigue, les courbatures, la perte d’odorat ou de goût, les maux de tête, la diarrhée et les vomissements.

ANALYSE DES EAUX USÉES DANS LES AÉROPORTS

Duclos a mentionné d’autres mesures liées aux voyages au Canada depuis la Chine, en plus des restrictions annoncées plus tôt ce mois-ci qui refusent l’entrée à tous les passagers en provenance de Chine, de Hong Kong et de Macao qui n’ont pas de test COVID-19 négatif.

Les personnes autorisées à entrer dans le pays, y compris les voyageurs qui sont passés par ces destinations dans les 10 jours, reçoivent des informations supplémentaires des responsables de la santé publique du Canada.

Citant une “quantité limitée de tests de données de séquences épidémiologiques et génomiques” concernant une récente augmentation des cas, Duclos a déclaré vendredi que de nouvelles mesures seraient prises pour avoir une idée de la propagation du COVID-19.

Des projets pilotes dans deux grands aéroports – à Vancouver et à Toronto – verront le test des eaux usées des vols en provenance de Chine et de Hong Kong.

“Cela améliorera encore notre capacité à suivre l’émergence de variantes entrant au Canada”, a-t-il déclaré.

« La surveillance des eaux usées est un outil clé pour la surveillance de la santé publique. Elle peut alerter les responsables de la santé publique sur les endroits où des maladies comme le COVID-19 et de nouvelles variantes préoccupantes peuvent se propager.

La surveillance des eaux usées est actuellement utilisée partout au Canada pour surveiller la propagation ici également.



Avec des fichiers de Rachel Aiello, journaliste parlementaire numérique principale de CTVNews.ca