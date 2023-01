Dernière mise à jour de COVID-19 au Canada : propagation du « Kraken »

Alors que les premières directives d’intervention en cas de pandémie de l’année ont été publiées au Canada, les responsables de la santé publique ont averti qu’il était “trop ​​​​tôt” pour assouplir les mesures COVID-19, notant la propagation de la sous-variante connue sous le nom de XBB.1.5, ou Kraken.

Lors d’une conférence de presse à Ottawa vendredi, l’administratrice en chef de la santé publique, la Dre Theresa Tam, le secteur des soins de santé du pays se rétablit toujours, et bien que les niveaux de grippe et de VRS soient revenus aux normes saisonnières, les cas de COVID-19 fluctuent toujours à travers le Canada.

“Pour cette raison, il est toujours important de faire tout ce que nous pouvons pour prévenir les maladies graves”, a déclaré Tam.

Elle et le ministre de la Santé Jean-Yves Duclos ont profité de la conférence de presse, au cours de laquelle ils ont également discuté des analyses des eaux usées dans les principaux aéroports canadiens, comme une occasion de faire écho aux conseils qui viennent d’être publiés par le Comité consultatif national de l’immunisation (CCNI) demandant la poursuite des doses de rappel. de vaccins contre la maladie.

Les dernières directives du NACI, a déclaré Tam, incluent que les boosters bivalents “restent l’une de nos meilleures défenses” contre les conséquences les plus graves du COVID-19.

Les vaccins ne sont pas efficaces à 100%, selon les directives fédérales, mais ils peuvent avoir un impact sur la gravité de la maladie, y compris si une hospitalisation est nécessaire.

Bien que tout le monde ne présente pas de symptômes graves de COVID-19, ils peuvent inclure des difficultés respiratoires, une douleur et une pression persistantes dans la poitrine, de la confusion, une incapacité à se réveiller ou à rester éveillé, et une peau, des lèvres et des ongles de couleur gris pâle ou bleu, selon à Santé Canada. Toute personne qui en souffre doit appeler le 911.

Les symptômes les plus courants de COVID-19, y compris de la sous-variante Kraken, comprennent le mal de gorge, le nez qui coule, les éternuements, la toux, l’essoufflement, la fièvre, les frissons, la fatigue, les courbatures, la perte d’odorat ou de goût, les maux de tête, la diarrhée et les vomissements.

PREMIER RAPPORT DU CCNI DE 2023

Avant la conférence de presse, le NACI a publié des directives mises à jour – ses premières de la nouvelle année – sur la façon dont il propose de gérer la propagation du COVID-19 jusqu’en 2023.

Ses “considérations initiales” tournent autour des injections de rappel et sont “basées sur les preuves actuelles, les principes du vaccin et l’opinion des experts du CCNI”.

Le rapport suggère que ce qui préoccupe le plus les membres du comité est l’incertitude quant à l’avenir de la pandémie, y compris le nombre de rappels supplémentaires qui pourraient être conseillés et quand.

Le CCNI a indiqué que ses orientations sont susceptibles de changer à mesure qu’il surveille l’activité de la COVID-19.

Pour l’instant, son conseil est le même qu’à l’automne : ceux qui n’ont pas reçu de rappel à l’automne, malgré les recommandations de l’époque, devraient le faire maintenant. Comme au cours des mois d’automne, un vaccin bivalent contenant de l’Omicron est préféré pour toute personne âgée de cinq ans et plus au Canada, selon les lignes directrices du CCNI.

Les doses de rappel doivent être au moins six mois après une infection ou une dose précédente, a déclaré le comité, et les enfants âgés de cinq à 11 ans ne devraient toujours recevoir qu’un seul vaccin après leur série primaire.

En déterminant ses lignes directrices, le CCNI a noté que l’âge demeure le plus grand facteur de risque d’issues graves des infections.

SOUS-VARIANTE ‘KRAKEN’

Le NACI surveille également les données nationales et internationales, y compris ce que Tam a appelé “les informations contextuelles, comme le niveau d’immunité dans la population”, ainsi que l’impact des différentes variantes au fur et à mesure de leur propagation.

“Nous constatons une augmentation de la proportion de détections de séquences associées à la variante XBB.1.5”, a-t-elle déclaré.

Surnommée Kraken en raison de sa capacité à se propager rapidement, cette variante indique non seulement que le COVID-19 continue d’évoluer, mais qu’il existe un besoin d’équité en matière de vaccins à l’échelle mondiale pour empêcher de nouvelles évolutions, selon des chercheurs en maladies infectieuses.

«Grâce au séquençage du génome entier d’échantillons cliniques, XBB.1.5 est connu pour avoir circulé au Canada à 2,5% au cours de la semaine du 25 décembre au 2 janvier», a déclaré Tam.

“Cette proportion devrait augmenter d’environ 7 % d’ici la mi-janvier. Alors que les variantes XBB devraient augmenter au Canada, on ne sait pas si elles deviendront la lignée dominante.”

Dans une entrevue avec CTV News, le Dr Fahad Razak, ancien chef de l’Ontario Science Table, a abordé ce qu’il a décrit comme des cas exponentiels de la sous-variante XBB.1.5.

“Nous avons vu une poussée qui s’est produite aux États-Unis au cours du mois de décembre. Les estimations des Centers for Disease Control indiquent qu’elle est passée à environ 40% de tous les cas dans l’ensemble – d’être essentiellement absente au début de le mois à 75% des cas dans le nord-est des États-Unis », a-t-il déclaré.

“Il y a 10 cas ici, mais étant donné la porosité de notre frontière et le fait que nous avons vu ces variantes se répandre à chaque vague, alors qu’il n’était qu’une question de temps, nous voyons ce décollage se produire en Ontario maintenant. “

Et, a-t-il ajouté, dans les régions qui connaissent une augmentation de cette variante, les responsables de la santé constatent une augmentation des hospitalisations dues au COVID-19. Il a déclaré que certaines régions des États-Unis connaissaient également une augmentation du nombre de morts.

“Nous savons que cela pourrait encore rendre les gens très malades, surtout si vous êtes vulnérable ou si vous êtes sous-protégé”, a déclaré Razak.

Tam a déclaré qu’au Canada, la sous-variante n’a pas été liée à une gravité accrue, mais ceux qui étudient Kraken, y compris des spécialistes des maladies infectieuses à Yale Medicine, disent qu’il semble être le plus transmissible, ainsi que le plus efficace et le plus contagieux.

“Comme le temps hivernal, il peut être difficile de prédire exactement ce que nous allons voir ensuite, mais nous savons qu’il est trop tôt pour ranger nos manteaux et nos bottes d’hiver. De même, il est encore trop tôt pour commencer à retirer le mesures de protection individuelle qui nous ont aidés à traverser la tempête du COVID-19 », a-t-elle déclaré.

ANALYSE DES EAUX USÉES DANS LES AÉROPORTS

Duclos a mentionné d’autres mesures liées aux voyages au Canada depuis la Chine, annoncées pour la première fois plus tôt ce mois-ci, qui incluent le refus d’entrée à tous les passagers en provenance de Chine, de Hong Kong et de Macao qui n’ont pas de test COVID-19 négatif.

Les personnes autorisées à entrer dans le pays, y compris les voyageurs qui sont passés par ces destinations dans les 10 jours, reçoivent des informations supplémentaires des responsables de la santé publique du Canada.

Citant une “quantité limitée de tests de données de séquences épidémiologiques et génomiques” concernant une récente augmentation des cas, Duclos a parlé d’une action annoncée précédemment qui sera prise pour avoir une idée de la propagation du COVID-19.

Des projets pilotes dans deux grands aéroports – à Vancouver et à Toronto – verront le test des eaux usées des vols en provenance de Chine et de Hong Kong. Ces projets devraient être lancés à la fin du mois.

“Cela améliorera encore notre capacité à suivre l’émergence de variantes entrant au Canada”, a-t-il déclaré.

« La surveillance des eaux usées est un outil clé pour la surveillance de la santé publique. Elle peut alerter les responsables de la santé publique sur les endroits où des maladies comme le COVID-19 et de nouvelles variantes préoccupantes peuvent se propager.

La surveillance des eaux usées est actuellement utilisée partout au Canada pour surveiller la propagation ici également.



Avec des fichiers de Rachel Aiello, journaliste parlementaire numérique principale de CTVNews.ca