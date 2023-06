(Dernière minute) Idées de tenues de tournée Eras pour moins de 50 $ sur Amazon – Hollywood Life

Crédit d’image : SARAH YENESEL/EPA-EFE/Shutterstock

La tournée Eras de Taylor Swift se termine le 9 août aux États-Unis, mais elle vient d’annoncer de nouvelles dates internationales. Si vous avez la chance d’avoir des billets, vous voudrez avoir l’air d’un vrai Swiftie – et nous avons exactement ce qu’il vous faut. Nous sommes là pour vous donner quelques idées de tenues de dernière minute que vous pouvez trouver sur Amazon.

Que vous souhaitiez montrer votre soutien à la vieille école Taylor ou que vous vouliez être élégant avec un budget limité, Amazon propose une gamme d’options vestimentaires parmi lesquelles choisir. Des robes à la mode aux hauts scintillants, vous pouvez trouver pratiquement n’importe quel type de tenue pour correspondre à votre style unique. Alors, préparez-vous à faire vibrer le spectacle et à exprimer votre amour pour Taylor Swift, le tout pour moins de 50 $ ! Ne manquez pas ces offres de haute couture juste à temps pour le spectacle.

Robe Romantique à Volants: 44,99 $

Cette superbe robe est complètement accrocheuse et parfaite pour toute journée spéciale. La robe présente un design asymétrique à volants à épaules dénudées et une jupe en tulle en maille féminine pour une esthétique douce et romantique. Pour un concert, associez cette mini robe avec des bottines à talons hauts et un sac à main dans une couleur tendance pour un style moderne et élégant.

Haut en maille scintillante transparente: 32,99 $

Ce magnifique chemisier ne manquera pas de faire tourner les têtes. La maille semi-transparente est finement recouverte de paillettes scintillantes qui scintilleront et brilleront lors d’une soirée. Parfait pour un concert, associez ce haut à un jean skinny vieilli et à des sandales à talons hauts pour un look élégant et contemporain.

Blazer ajusté à sequins: 43,99 $ (au lieu de 59,99 $)

Ce blouson aviateur élégant est orné de sequins patchwork dans une finition scintillante brillante partout, ce qui en fait une pièce parfaite à porter pour n’importe quel événement. Associez cette veste à un t-shirt graphique, un jean skinny noir et des bottines noires pour une tenue de concert cool et audacieuse.

Veste en jean boyfriend: 45,90 $

Cette veste en jean pratique et élégante est parfaite pour toutes les occasions. La coupe ample et l’ourlet brut créent un look cool et contemporain. Démarquez-vous à tout événement avec cette veste sur une mini-robe noire et des bottines marron. Accessoirisez-la avec un sac à bandoulière ton sur ton et vous aurez la tenue de concert parfaite.

Jupe à pampilles à sequins: 22,99 $

Cette jupe est une option fabuleuse pour ajouter un éclat subtil à n’importe quelle tenue. La taille extensible permet de s’assurer que la coupe est confortable et portable toute la nuit. Associez cette jupe à un haut court noir, des sandales à lanières et un petit collier complexe pour compléter le look – maintenant c’est un ajustement!

