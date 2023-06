Dernière heure de vote en cours alors que Toronto élit un nouveau maire

Les électeurs de Toronto sont aux urnes lundi pour choisir un nouveau maire qui entrera en fonction alors que la ville fait face à une foule de défis colossaux, notamment un déficit budgétaire massif, une crise d’abordabilité et des problèmes de sécurité publique.

La plupart des 1 445 bureaux de vote de la ville ont ouvert à 10 h HE et resteront ouverts jusqu’à 20 h. Les heures de vote ont été prolongées dans quatre bureaux de vote en raison d' »interruptions antérieures », a indiqué la ville, retardant la publication des résultats d’environ 15 à 20 heures. minutes.

CBC Toronto aura une couverture complète des résultats des élections partielles après la fermeture de tous les bureaux de vote. Vous pouvez regarder notre émission spéciale en direct dans le lecteur ci-dessus, sur cbc.ca/toronto ou sur la chaîne YouTube de CBC News. Vous pouvez également syntoniser CBC Radio ou CBC Listen.

Il s’agit de la deuxième élection à la mairie de la ville depuis octobre, après que l’ancien maire John Tory a admis avoir eu une liaison avec un ancien membre du personnel et a démissionné quelques mois seulement après le début de son troisième mandat.

Le vote intervient après une campagne de 45 jours très disputée qui a vu environ sept candidats émerger comme les principaux prétendants sur une liste record de 102 candidats.

Ce domaine de premier plan comprend l’ancienne députée néo-démocrate et conseillère municipale de Toronto Olivia Chow, l’ancien chef de police Mark Saunders, l’ancienne conseillère municipale et maire adjointe Ana Bailão, les conseillers en exercice Josh Matlow et Brad Bradford, l’ancienne députée libérale Mitzie Hunter et le chroniqueur conservateur Anthony Furey.

Les sondages d’opinion publique ont montré que Chow était la favorite tout au long de la campagne et à l’approche du jour des élections, souvent avec une avance à deux chiffres sur ses rivaux les plus proches, Saunders et Bailão. Chow, un élément de longue date de la gauche progressiste à Toronto, s’était déjà présenté à la mairie en 2014, mais est passé d’une première position de tête à une troisième place éloignée.

Des questions telles que le logement, le coût de la vie, les embouteillages et la sécurité publique ont dominé la campagne, avec des candidats de tous les horizons politiques offrant un large éventail de promesses aux électeurs potentiels.

En arrière-plan de tous les engagements, un déficit budgétaire de 1,5 milliard de dollars, principalement dû aux dépenses liées à la pandémie, menace les services de base de la ville dans les années à venir.

Le prochain maire héritera également de pouvoirs de «maire fort» largement non testés, lui permettant d’adopter des budgets avec seulement un tiers du soutien du conseil, d’opposer son veto aux règlements et de façonner unilatéralement l’administration de haut niveau de la ville. Plusieurs principaux candidats, dont Chow, ont juré de ne pas utiliser ces pouvoirs pour annuler le conseil.

La dernière semaine de la campagne a vu Tory approuver son ancien adjoint au conseil Bailão. Pendant ce temps, le premier ministre Doug Ford, qui a insisté à plusieurs reprises sur le fait qu’il essayait de rester en dehors de la course, a pratiquement approuvé Saunders, allant jusqu’à enregistrer des appels automatisés exhortant les électeurs à soutenir l’ancien chef de la police lors des urnes.

Les observateurs de la mairie surveilleront de près la participation électorale. Le concours d’octobre dernier n’a vu que 29% des électeurs éligibles voter – le taux de participation le plus bas jamais enregistré à Toronto. Tory a accédé à un troisième mandat avec 62% des voix contre un champ sans rivaux avec une reconnaissance de nom significative ou une expérience dans la fonction publique.

Cependant, il y avait des signes précoces que les électeurs pourraient être plus engagés cette fois-ci avec autant de questions critiques sur la table pendant la campagne et un champ qui comprend un certain nombre de candidats établis avec des profils élevés dans la politique de Toronto.

Les sondages anticipés tenus plus tôt ce mois-ci ont vu 129 745 personnes voter, soit une augmentation de 14 000 par rapport au vote anticipé lors des élections d’octobre.