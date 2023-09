Dernière guerre russo-ukrainienne : Zelensky affirme que Kiev pourrait être sur le point de réaliser une grande avancée : « Ils s’enfuiront »

Leur véhicule a été attaqué par les Russes, ce qui a amené la camionnette à prendre feu et à se retourner, selon un porte-parole de Road to Relief. Le volontaire médical allemand Ruben Mawick, le volontaire suédois Johan Mathias Thyr, le volontaire canadien Anthony « Tonko » Ihnat et la volontaire espagnole et directrice de Road to Relief Emma Igual étaient tous dans le véhicule. Selon l’association caritative, Ruben et Johan ont été grièvement blessés par des éclats d’obus et des brûlures, mais se trouvent désormais dans un état stable.