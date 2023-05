Dernière guerre Russie-Ukraine : Zelensky fera une apparition surprise en personne au sommet du G7 au Japon

Rishi Sunak est dans Tokyo annoncer un nouveau partenariat de défense avec Japon et soutenir 18 milliards de livres sterling d’accords commerciaux privés, et se joindra ensuite aux pourparlers plus larges du G7 avec les autres dirigeants du Canada, de la France, de l’Allemagne, de l’Italie et des États-Unis. Ils se concentreront sur la stratégie envers la Russie et la Chine, avec un accent évident sur la guerre en Ukraine, écrit Sean O’Grady.