Dernière guerre russe en Ukraine : les forces de Poutine lancent une frappe de missiles sur Tchernihiv, tuant 7 personnes et en blessant 129

Lors d’une conférence de presse conjointe, Zelenskyy et le Premier ministre suédois Ulf Kristersson ont annoncé que les deux pays avaient convenu de coopérer sur la production, la formation et l’entretien des véhicules de combat d’infanterie suédois CV90. Zelenskyy a déclaré que l’Ukraine commencerait à fabriquer les véhicules dans le cadre de l’accord. Il a également encouragé Kristersson à « partager » l’avion de combat suédois Gripen avec l’Ukraine. « Nous n’avons pas de supériorité dans les airs et nous n’avons pas d’avions modernes. En réalité, le Gripen suédois est la fierté de votre pays, et je pense que le Premier ministre pourrait partager cette fierté avec l’Ukraine », a déclaré Zelenskyy. La Suède a déclaré qu’elle autoriserait les pilotes ukrainiens à tester les avions Gripen, mais a jusqu’à présent exclu d’en donner à Kiev.