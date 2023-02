Dernière guerre entre l’Ukraine et la Russie : un rapport indique que Moscou a pris au moins 6 000 enfants ukrainiens depuis le début des combats

Au moins 6 000 enfants ukrainiens ont été emmenés dans des camps et d’autres installations en Russie et dans les territoires occupés par la Russie, empêchés de communiquer avec leurs familles et soumis à une rééducation pro-russe, selon un rapport de l’Observatoire des conflits, un groupe de recherche qui surveille les crimes de guerre russes présumés en Ukraine.

Les enfants, âgés de quatre mois à 17 ans, ont dans certains cas été contraints de suivre des cours sur la culture russe et le patriotisme dans le cadre de “programmes d’intégration”, a déclaré l’observatoire, qui est indépendant mais, dans le cadre du Yale Le laboratoire de recherche humanitaire (HRL) de l’École de santé publique reçoit le soutien du département d’État américain. Moscou revendique certains des enfants, mais pas tous, placés en garde à vue depuis la début de la guerre il y a presque un an étaient orphelins.

“Le nombre total d’enfants n’est pas connu et est probablement nettement supérieur à 6 000”, indique le rapport.

Des enfants ukrainiens suivent un enseignement en classe dans le cadre d’un programme de rééducation russe sur une photo non datée incluse dans un rapport publié le 14 février 2023 par l’Observatoire des conflits, soutenu par le gouvernement américain, au laboratoire de recherche humanitaire (HRL) de la Yale School of Public Health. Polycopié/Observatoire des conflits

“Dans de nombreux cas, la Russie a prétendu évacuer temporairement des enfants en Ukraine sous le couvert d’un camp d’été gratuit, pour ensuite refuser de renvoyer les enfants et couper tout contact avec leurs familles”, a déclaré mardi le porte-parole du département d’État, Ned Price. “Poutine cherche à priver l’Ukraine de son avenir en prenant ses enfants.”

Selon le rapport, il existe un réseau d’au moins 43 installations, y compris des camps et d’autres lieux, utilisés pour héberger des enfants ukrainiens, à la fois en Russie et dans la péninsule de Crimée occupée par la Russie. L’observatoire a déclaré que certains des sites se trouvaient à près de 4 000 miles de la frontière ouest de la Russie avec l’Ukraine.

Au moins 78% des camps soumettent les enfants ukrainiens à des programmes de patriotisme russe, qui, selon les auteurs du rapport, ont “l’objectif apparent d’intégrer les enfants ukrainiens dans la vision du gouvernement russe sur la culture, l’histoire et la société nationales”.

Le transfert et l’expulsion illégaux de personnes protégées constituent une grave violation de la quatrième Convention de Genève sur la protection des civils. La Russie ne peut pas cacher le mal que ses opérations de relocalisation à grande échelle causent aux enfants ukrainiens. #ConflictObservatory https://t.co/rBRtsI45Ut — Ned Price (@StateDeptSpox) 14 février 2023

Dans le cas des parents ukrainiens qui ont autorisé leurs enfants à fréquenter ces camps, leur consentement a souvent été complètement violé ou acquis sous la contrainte, selon le rapport. Au moins 10% des camps ont suspendu tous les retours, ce qui signifie que les enfants ne sont pas autorisés à rejoindre leur famille en Ukraine, indique-t-il.

L’ensemble du programme est coordonné de manière centralisée par le gouvernement russe, indique le rapport, dans un effort impliquant des fonctionnaires du niveau fédéral au niveau local.

Les responsables ukrainiens ont accusé la Russie d’avoir systématiquement « kidnappé » les enfants du pays pendant des mois et de les avoir dépouillés de leur identité.

“La Russie continue ses enlèvements d’enfants ukrainiens”, a déclaré l’ambassadeur d’Ukraine aux Nations Unies, Sergiy Kyslytsya, à l’organisme mondial en mai, ajoutant que beaucoup étaient “illégalement adoptés par des citoyens russes”.

Chris Livesay, correspondant de CBS News rencontré des gens qui travaillaient pour ramener les enfants à la maison – et il a rencontré des adolescents ukrainiens qui avaient été entraînés dans le programme russe, mais sauvés. (Regardez le rapport complet de Livesay d’août 2022 en haut de cet article.)

Plus