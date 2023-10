Dernière guerre entre l’Ukraine et la Russie : Poutine tire une nouvelle vague de drones sur Odessa alors que les bombardements du village sont condamnés

Hroza, dans la région de Kharkiv, au nord-est, a perdu plus de 15 pour cent de ses 300 habitants lorsqu’un café organisant une cérémonie commémorative pour un soldat ukrainien a été visé jeudi par un missile balistique russe Iskander.

« Il s’agit de l’une des frappes les plus meurtrières menées par la Russie contre l’Ukraine depuis le début de son invasion à grande échelle l’année dernière », a déclaré lundi l’ambassadeur adjoint des États-Unis, Robert Wood, lors de la réunion du Conseil de sécurité de l’ONU, soulignant le soutien de son pays aux enquêteurs rassemblant d’éventuelles preuves de crimes de guerre.

L’ambassadeur albanais à l’ONU, Ferit Hoxha, président du conseil de ce mois-ci qui a présidé la réunion, a déclaré que la frappe de missile et les morts à Hroza soulignent une fois de plus « le prix terrible que les civils paient 20 mois après l’invasion russe ».

Il a déclaré que la Russie peut nier toute responsabilité, mais elle a commencé et continue une guerre et commet des « crimes horribles », et « elle a également violé la loi ancestrale universelle du respect absolu pour ceux qui pleurent ».