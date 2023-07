Dernière guerre entre l’Ukraine et la Russie : les prix mondiaux du blé montent en flèche alors que Poutine détruit 60 000 tonnes de céréales d’Odessa

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a accusé la Russie de cibler délibérément les infrastructures céréalières dans l’oblast d’Odessa après qu’une frappe russe a détruit 60 000 tonnes de céréales et d’équipements dans la ville portuaire.

« Les terroristes russes ont délibérément ciblé l’infrastructure de l’accord sur les céréales, et chaque missile russe est un coup non seulement pour l’Ukraine mais aussi pour tous ceux dans le monde qui recherchent une vie normale et sûre », a écrit Zelensky sur Telegram.