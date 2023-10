Riham Jafari, coordonnateur des communications et du plaidoyer pour ActionAid Palestine, a déclaré : « Nous accueillons favorablement le convoi humanitaire de ce matin à destination de Gaza, mais il est clair que ce qui est livré aujourd’hui n’est qu’une goutte d’eau dans l’océan. Avant le début de cette crise, environ 500 camions d’aide étaient normalement transportés. traversent la frontière chaque jour, offrant ainsi une bouée de sauvetage vitale à des millions de Gazaouis qui étaient déjà confrontés à une crise humanitaire.

« Les camions humanitaires n’ont pas non plus apporté avec eux le carburant nécessaire pour alimenter les hôpitaux, faire circuler les ambulances ou pomper l’eau du sol. Nous entendons chaque jour des histoires de communautés qui se rassemblent pour donner le carburant qui leur reste pour faire fonctionner les incubateurs. pour les nouveau-nés qui se trouvent dans un état critique. Alors que 2,2 millions de Gazaouis sont confrontés à une crise humanitaire, nous appelons de toute urgence à un cessez-le-feu et à l’ouverture de couloirs humanitaires.»