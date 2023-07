Dernière guerre en Ukraine : la Russie « rassemble 100 000 soldats pour l’attaque de Kharkiv » | Nouvelles du monde

La Russie aurait prévu un assaut massif dans la région de Kharkiv en Ukraine (Photo : AP/AFP) La Russie rassemblerait une force de combat d’environ 100 000 soldats afin d’organiser une attaque massive dans la région ukrainienne de Kharkiv, rapporte Kiev. Le porte-parole de l’armée ukrainienne, le colonel Serhi Cherevaty, a confirmé la forte présence russe dans la région, qui, selon lui, se concentre sur la reprise de la ville de Kupyansk. La ville a servi de plaque tournante logistique cruciale et de voie d’approvisionnement pour les forces d’invasion russes à l’est, jusqu’à ce qu’elle soit reprise par Kiev lors de sa contre-offensive l’automne dernier. « L’ennemi a concentré un groupe très puissant », a déclaré le colonel Cherevaty aux médias ukrainiens. « Plus de 100 000 hommes, plus de 900 chars, plus de 550 systèmes d’artillerie et 370 systèmes de salve de roquettes. »



Un porte-parole militaire ukrainien a confirmé que la Russie avait rassemblé une énorme force de combat pour reprendre la ville de Kupyansk (Photo: Getty) Il a ajouté: «Ils concentrent tout pour percer notre défense. Nos soldats sont fermement sur la défensive. Ils ne permettent pas à l’ennemi de prendre l’initiative. Les troupes de Moscou auraient été dans la région, mais la récente recrudescence des attaques est considérée comme un développement récent. ‘Ce problème n’est pas récent; cela dure depuis de nombreux mois et nos forces de défense ont constamment contrecarré leurs progrès avec de fortes contre-attaques », a déclaré Chervaty. « La présence de 100 000 personnes n’est pas récente. Le nombre approximatif est connu [to Ukrainian military intelligence] pendant un temps considérable. Cherevaty a affirmé que les attaques russes, bien qu’à grande échelle, ont été inefficaces en raison de la faible qualité de l’entraînement des unités russes et du manque de motivation réelle. ‘Oui, c’est grand. Il faut tenir compte de sa taille. Cependant, ce nombre n’indique pas une menace directe ou une source de préoccupation », a-t-il ajouté. Ses commentaires font suite à des informations selon lesquelles Vladimir Poutine a augmenté l’âge maximum d’admissibilité au service militaire à 70 ans alors qu’il cherche à reprendre l’initiative dans le conflit avec une grande victoire.



Malgré une pression accrue sur les Ukrainiens, les forces russes n’ont pas été en mesure de faire une percée jusqu’à présent (Photo : Getty) Les affirmations de Cherevaty ont été soutenues par le commandant des forces terrestres de l’armée ukrainienne, le général Oleksandr Syrsky, qui confirmé via Telegram que la Russie avait concentré ses forces pour attaquer dans la direction de Kupyansk mais n’a pas été en mesure de faire une percée jusqu’à présent. Syrsky, qui commande les forces ukrainiennes à l’est, a déclaré que la Russie avait récemment renforcé ses positions autour de Bakhmut avec des forces supplémentaires, mais perdait régulièrement du terrain face aux Ukrainiens. Pendant ce temps, Hanna Malyar, vice-ministre ukrainienne de la Défense, a suggéré que l’attaque de Kupyansk pourrait être une tactique de diversion utilisée pour lever la pression sur les secteurs du champ de bataille dans le sud où l’Ukraine a pris pied. « Dès que nous prenons l’initiative opérationnelle et que nous commençons à avancer, l’ennemi s’active immédiatement dans d’autres directions pour distraire et entraîner nos forces », a-t-elle déclaré. Plus : Tendance

Des sources du Kremlin ont également semblé confirmer un mouvement en direction de Kupyansk, bien qu’il n’y ait pas de consensus sur la taille et la forme de la force d’attaque. Selon un rapport publié mardi, l’armée russe avait affirmé que ses troupes avaient avancé sur une « section limitée du front » près de Koupyansk, après « des opérations offensives réussies ». L’annonce n’a pas précisé quand l’attaque ou les attaques ont eu lieu. « Sur le front de Koupyansk, les unités du groupe de troupes occidentales poursuivent avec succès leurs opérations offensives », a indiqué un communiqué du Kremlin. « L’avancée totale atteignait jusqu’à deux kilomètres le long du front et jusqu’à un kilomètre et demi en profondeur ». Des combats ont eu lieu dans des forêts et des champs à l’extérieur de la ville (Photo: Getty) Le secteur de Lyman-Kupyansk a connu une période de calme relatif ces derniers mois, marquée par des frappes aériennes sporadiques, des tirs d’artillerie intermittents et des échanges terrestres occasionnels. La ligne de front actuelle dans le secteur a été établie en octobre 2022 après une contre-offensive ukrainienne réussie et a connu peu de mouvements depuis lors. Mais au cours des dernières 24 heures, les forces ukrainiennes dans le secteur de Kupyansk-Lyman ont enregistré une nette reprise des barrages russes, comptant 536 frappes tout au long de la journée avec tous les calibres d’artillerie. La nouvelle survient alors que Kiev a adouci sa rhétorique concernant l’efficacité de sa contre-offensive contre la Russie, les commandants faisant désormais allusion à des progrès « lents mais réguliers » contre les envahisseurs au lieu d’une poussée éclair vers la mer d’Azov. Mardi, Sysrky a déclaré à l’émission Today de la BBC que « notre progression ne va vraiment pas aussi vite que nous le souhaiterions ».



Le général ukrainien Oleksandr Syrsky (L) a admis que la contre-offensive du pays ne s'était pas déroulée aussi rapidement qu'il le souhaiterait (Photo: Reuters) Cependant, le général en chef des États-Unis a déclaré mardi que la contre-offensive de l'Ukraine était « loin d'être un échec », mais que le combat à venir serait long et sanglant. « Je pense qu'il reste encore beaucoup de combats à mener et je resterai sur ce que nous avons dit auparavant : cela va être long. » Ça va être dur. Ça va être sanglant », a déclaré Mark Milley, le président des chefs d'état-major interarmées. Le ministère britannique de la Défense a également annoncé mardi qu'il prévoyait de dépenser 2,5 milliards de livres sterling supplémentaires pour les munitions de l'armée et de créer une nouvelle « force de réponse mondiale », promettant de tirer les leçons de la guerre en Ukraine. Le ministère de la Défense a déclaré que l'investissement supplémentaire dans les stocks couvrirait la prochaine décennie et serait associé à d'autres dépenses et réformes destinées à renforcer la «résilience au combat» et la dissuasion. Vladimir Poutine avait juré des représailles à l'attaque présumée du pont de Kertch, qui relie la Russie à la Crimée, plus tôt cette semaine

