Dernière guerre en Russie et en Ukraine : Kiev gagne du terrain dans sa contre-offensive alors que Poutine est condamné pour attaque « inhumaine »

L’ampleur de la frappe russe meurtrière dans le village de Kharkiv montrée par des images de drone

L’explosion d’une roquette russe a réduit en ruines un café et un magasin de village dans l’est de l’Ukraine jeudi 5 octobre, tuant au moins 51 civils – dont un garçon de six ans – dans l’une des attaques les plus meurtrières de la guerre depuis des mois. Des images de drone montrent les conséquences de l’attaque, où les sauveteurs recherchaient des survivants dans les restes du seul café du village de Hroza, situé dans la région de Kharkiv. Une soixantaine de personnes, dont des enfants, assistaient à une veillée au café lorsque le missile a frappé, ont indiqué des responsables ukrainiens. Volodymyr Zelensky a qualifié cette frappe de « crime russe manifestement brutal » et la Maison Blanche a également condamné cette attaque « horrible ».