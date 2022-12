Dernière fin de semaine d’activités de Noël avant les vacances – Shaw Local

1 – Voir le Père Noël samedi à Utica. Considéré comme le plus ancien défilé du Père Noël dans la vallée de l’Illinois, à partir des années 1940, le service d’incendie d’Utica escorte le Père Noël dans toutes les rues du village. Le défilé commence à 18 h dans la subdivision de Burgess et traverse la ville. Après le défilé, le Père Noël sera au bâtiment communautaire du canton d’Utica, au coin des rues Mill et Church, pour distribuer un sac de friandises spécial aux enfants.

Les idées de cadeaux de Noël d’une grande variété de vendeurs ont attiré de nombreux acheteurs à l’ouverture du marché Chris Kringle à Ottawa. Le marché tiendra son dernier week-end du 16 au 18 décembre à Washington Square et au bloc Jordan. (Tom Sistak pour Shaw Media)

2 – Profitez ce week-end de votre dernière chance de visiter le Marché Chris Kringle à Ottawa. Les heures d’ouverture du marché Chris Kringle à Washington Square et dans le bloc Jordan sont de 16 h à 20 h le vendredi, de 11 h à 20 h le samedi et de 11 h à 17 h le dimanche. Les photos d’animaux avec le Père Noël auront lieu dimanche de 14 h à 16 h à la Maison du Père Noël sur le bloc Jordan, entre autres activités. Aller à https://www.facebook.com/ChrisKringleMarket pour plus d’informations.

Le casting de “The Shop Around The Corner” à Engle Lane à Streator. Le spectacle est prévu pour des représentations à 14 h et 19 h 30 le samedi 17 décembre. (Photo fournie par Kelly Lefler)

3 – Assistez à un spectacle de Noël samedi à Streator. Engle Lane Theatre, 1012 Columbus Rd., accueillera deux représentations, l’une à 14h et l’autre à 19h30, de la comédie de Noël “The Shop Around the Corner”, qui a été adaptée et développée à partir du domaine public Lux Radio L’émission de théâtre a été diffusée à l’origine en 1941. Toutes les places sont à 10 $, admission générale en espèces uniquement. La salle ouvrira 30 minutes avant chaque représentation. Des tombolas des fêtes seront disponibles dans le hall et des biscuits de Noël seront offerts pendant l’entracte.

4 – Célébrez tout ce qui concerne le tuba dimanche à La Salle. Le septième TubaChristmas annuel dans la vallée de l’Illinois est prévu à 16 h 30 dimanche à l’auditorium Matthiessen du lycée La Salle-Pérou, 541 rue Chartres, La Salle. Les membres du public sont priés d’apporter un aliment non périssable qui sera remis aux garde-manger de l’Illinois Valley et du Hall Township. Ceux qui veulent jouer peuvent s’inscrire en appelant Music Suite 408 au 815-223-4408 ou en téléchargeant du matériel sur www.408fineartsfactory.com sous la légende des événements spéciaux.

5 – Regardez une paire de performances de la raison de la saison dans le comté de Bureau cette semaine. Kasbeer Community Church accueillera “The Woodworker’s Dream” à 18h30 dimanche au 20307 County Road 2460 N. Le spectacle racontera l’histoire de Joseph alors qu’il se débat avec son rôle soudain de père terrestre de Jésus. La soirée comprendra des chants de Noël, des histoires personnelles et le récit de l’histoire de Noël de l’évangile de Luc. L’événement se terminera par des friandises spéciales de Noël et des boissons chaudes. Tous les âges sont les bienvenus. De plus, le Princeton Bible Church Choir présentera “Noel, Jesus is Born” de Lanny Wolfe à 18 heures samedi et dimanche dans l’auditorium de l’église, 21890 Walter Payton Memorial Highway. Le chœur de 20 voix présentera de la musique assistée par le narrateur et soliste Steve Lunger et d’autres solistes Chariss Hoffman, Katie McCoy, Christina Eggers et Rob Jensen dans le rôle du roi Hérode. Une chorale d’enfants de 10 voix se joindra également à eux en tant que bergers sur le terrain.

