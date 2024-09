Les États-Unis cherchent à se retrouver. Les « Barras y Estrellas » reçoivent la Nouvelle-Zélande pour retourner à l’expédition de la Victoire à Cincinnati. Le travail de Mikey Varas devant le combiné a déjà été une série de dudas dans l’équipesans une idée claire de jeu et sucumbiendo aux mismas dudas de l’ère de Berhalter. Mais pas tout est perdu. Le choc avant les Kiwi sera le dernier sans un technique principal. L’US Soccer espère Mauricio Pochettino pendant sa semaine la plus illusoire des derniers mois. L’Argentin sera la tête d’un nouveau départ.

Un État Uni a été vaincu par les lésions et sans que ses meilleurs joueurs ne soient capables d’atteindre la hauteur de ses partis. Ante Canada, les Nord-Américains ne peuvent pas revenir à une situation insostenible, mais au contraire, ils sont plus nombreux. Les derniers résultats ne sont pas ses talents, ils ont même une Victoria dans les derniers mois -ante Bolivie en Copa América- et les derrotas se cuentan a pares. Sans McKennie, Tyler Adams ou « Gio » Reynatrois des joueurs les plus importants de l’équipe, les États-Unis se trouvent sur une mer de dudas.

J’espère que Varas sera capable de le faire une fois qu’il aura mordi la poussière avant le Canada, à l’exception de certains changements. En attaque, Ricardo Pepi occupe le site de Folarin Balogun. Le puesto de nueve sigue sans rencontrer un duo mientras que aucun des deux logs sera indiscutable dans ses équipes -AS Monaco et PSV, respectivement-. En défense, Cade Cowell pourrait bénéficier de son premier titre en tant qu’absolu international de l’USMNT je laisse votre huella dans les catégories inférieures. Le zurdo était la grande apuesta de Chelsea este verano, l’héredero de Cucurella à Stamford Bridge, mais il devait d’abord s’éloigner en Europe.

Mais le résultat avant la Nouvelle-Zélande ne peut pas être importé. Tous les miracles sont puestas en direction de l’US Soccer. La fédération est en attente d’annoncer son secret au gardien, la légitimité de Pochettino comme sélectionneur. L’Argentin est une réalité, mais il a reçu les pièces de sa cargaison à partir du prochain mois d’octobre. La grande duda est si l’annonce sera faite pendant la partie ou cette fois-ci. Pochettino rentre à la maison.

Alignement potentiel des États-Unis

XI:Turner; Scally, Trusty, Richards, Lund; Musah, Morris, Tillman; Sargent, Pepi, Pulisic.

DT:Mikey Varas.

Alineación potentielle de Nueva Zelanda

XI: Crocombe, Payne, Boxall, Tuiloma, Cacace; Rufer, Stamenic; Barbarouses, Waine, Just; Wood.

DT:Darren Bazeley.

