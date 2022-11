Dernière étape de la Coupe Grey dans la tentative de Doman de reconnecter la Colombie-Britannique avec les Lions – Kelowna Capital News

Amar Doman est à fond.

C’est la meilleure façon de décrire le propriétaire des BC Lions.

Du concert d’ouverture de One Republic aux soirées de quartier de Beatty Street en passant par tous les efforts pour le premier match éliminatoire à domicile des Lions depuis 2016, Doman et son équipe de front office ont travaillé dur pour renouer avec les fans qui s’étaient aigris. l’organisation.

Depuis qu’il a acheté l’équipe l’an dernier, Doman a fait tout son possible pour rendre les Lions pertinents à Vancouver et en Colombie-Britannique, la dernière révélation étant l’annonce jeudi que le club accueillera la Coupe Grey 2024.

« C’était un must pour nous en tant que nouveaux propriétaires Lions pour réintroduire la Coupe Grey en Colombie-Britannique – mais aussi plus important encore pour avoir l’opportunité d’accueillir le plus grand événement sportif du Canada dans notre belle province et ville. C’était une évidence », m’a dit Doman.

Gagner ou perdre contre Calgary lors de la demi-finale de l’Ouest, une chose est certaine – les Lions ont fait d’énormes progrès cette année en ce qui concerne le réengagement de leur base de fans.

“L’équipe de direction, et bien sûr l’équipe de football, me font bien paraître. L’élan pour le match éliminatoire est absolument fou et c’est juste la preuve de l’investissement que nous avons fait dans les Lions », a expliqué Doman, alors que l’organisation s’attend à une foule de plus de 30 000 personnes pour le match contre les Stampeders.

Mais des années de spirale descendante en matière de popularité ne peuvent être surmontées en une seule saison et Doman sait qu’il reste encore beaucoup de travail acharné à faire.

“Nous devons écouter comment nous pouvons améliorer encore l’expérience des fans chaque année. Construire. Investir. Construire. Investir. Nous ne sommes jamais « là » – nous pouvons toujours faire mieux et nous améliorer. Nous continuerons également de pousser le polissage de la LCF et de la promouvoir comme la ligue de première classe qu’elle est. Pourtant, nous devons faire davantage dans le même sens, c’est-à-dire offrir des coûts réduits aux familles. Nous devons également continuer à investir dans la communauté… la jeunesse… les sports… sous tous les angles. Nous ne nous arrêterons jamais car les Lions sont un atout pour la communauté. C’est ma mission », a déclaré Doman.

En ce qui concerne l’expérience des fans, l’objectif de Doman n’est pas seulement de fournir un produit divertissant sur le terrain, mais aussi de faire d’un match des Lions un événement avec bien plus à offrir.

“Je veux que les fans se sentent engagés lorsqu’ils nous rejoignent – pendant les saisons difficiles ou les bonnes. Découvrez qui sont nos grands joueurs – et permettez-nous de vous organiser un événement auquel vous vous sentez bien de venir. Une expérience familiale – une expérience de fête – une expérience sportive de première classe abordable pour les familles. Je veillerai à ce que cela se produise – et mec c’est excitant », a proclamé Doman.

En ce qui concerne le 111e match de la Coupe Grey, ayant le privilège de faire la connaissance d’Amar Doman, j’ai appris quelques choses. L’homme a une vision. Il dispose également des ressources nécessaires pour concrétiser cette vision et dispose d’un personnel de front office solide qui exécutera n’importe quel plan. Ainsi, en ce qui concerne le festival de la Coupe Grey 2024, cela pourrait bien briser le moule.

« Il est trop tôt pour les détails mais le numéro 111 sera notable. Nous voyons grand », a-t-il déclaré.

La personnalité sportive vétéran de la Colombie-Britannique, Bob « the Moj » Marjanovich, écrit deux fois par semaine pour Black Press Media. Et consultez son podcast hebdomadaire tous les lundis sur Today in BC ou sur votre site Web local Black Press Media.

CFLFootball