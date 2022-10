Dernière économie britannique en livre: Truss admet une “perturbation” sur les marchés alors que S&P dégrade les perspectives du Royaume-Uni

Les responsables britanniques et européens se “rencontreront bientôt” après un appel vendredi entre le ministre des Affaires étrangères et Maros Sefcovic de la CE pour discuter du protocole d’Irlande du Nord.

Les pourparlers sont au point mort ces derniers mois et les relations entre Londres et Bruxelles restent au plus bas, après que le gouvernement a provoqué la colère de l’UE avec son intention de déchirer des pans du protocole dans le but de répondre aux préoccupations des syndicalistes d’Irlande du Nord.