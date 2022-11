Dernière éclipse lunaire de l’année visible la semaine prochaine

La dernière éclipse lunaire totale de l’année sera visible partout au Canada tôt mardi matin.

Appelée la “lune de sang de castor”, ce sera la dernière éclipse totale jusqu’en mars 2025, selon Jason Thomas de l’Université de Guelph, mieux connu sous son nom de scène, “The Great Orbax”.

L’expression “lune de sang” fait référence à la lumière rouge étrange dans laquelle la lune est baignée lors d’une éclipse lunaire.

Il n’y aura que deux éclipses pénombrales (lorsque seul le bord de la lune est visible) et deux éclipses partielles (lorsque la lune traverse le centre de l’ombre de la Terre) en Amérique du Nord d’ici là.

L’orbite de la Lune autour de la Terre n’est pas un cercle parfait, comme le montrent les éclipses lunaires relativement peu fréquentes.

“Au lieu de cela, la lune tourne en quelque sorte en spirale autour de la Terre et c’est pourquoi une éclipse lunaire ne se produit que lorsque l’orbite s’aligne de manière exacte, de sorte que l’ombre de la Terre empêche la lumière du soleil de se refléter sur la pleine lune”, a déclaré Orbax, qui est également le co-fondateur de Royal City Science, une organisation à but non lucratif dédiée à l’éducation STEM. dit dans un communiqué.

“Les orbites ne s’alignent que de manière à créer une éclipse complète toutes les quelques années.”

Mardi, l’éclipse commencera vers 3 h HNE, l’éclipse entière se produisant de 5 h 17 à 6 h 42 HNE.

Les éclipses lunaires, contrairement aux éclipses solaires, peuvent être vues en toute sécurité à l’œil nu et ne nécessitent aucun équipement sophistiqué, mais Orbax conseille de quitter la ville pour éviter la pollution lumineuse.

“Si vous souhaitez obtenir une définition supplémentaire lors de la visualisation, une paire de jumelles ou un petit télescope vous aiderait”, a-t-il déclaré.